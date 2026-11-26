Okružni sud u Banjoj Luci odredio je jednomjesečni pritvor Naseru Oriću, Nikolini Šljivić i ostalim osobama uhapšenim u policijskoj akciji „Emisar“.

Okružni Sud Banja Luka je večeras prihvatio prijedlog Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Podsjećamo, pet osoba uhapšenih u ovoj akciji sinoć je sprovedeno u Okružni sud u Banjoj Luci. Ročište na kojem se odlučivalo o prijedlogu za određivanje pritvora održano je danas iza zatvorenih vrata, bez prisustva javnosti.

Oni su osumnjičeni za skrivanje i lažiranje dokaza te ometanje dokaznog postupka u slučaju pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, za koje je osumnjičen Đorđe Ždrale. Za Ždralom je raspisana međunarodna potjernica.

Orić, Šljivić, Derganc i Mustafa Mustafić sumnjiče se za izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja u vezi s krivičnim djelima sprječavanje dokazivanja i teško ubistvo u pokušaju.

Akciju „Emisar“ realizovala je Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, po nalogu Republičkog javnog tužilaštva, uz podršku Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).