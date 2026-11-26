Studentski plenumi odlučili su da Radomir Saičić bude kandidat Studentske liste na vanrednim predsjedničkim izborima u Srbiji, koji će biti održani 27. decembra, prenose tamošnji mediji.

Prema pisanju portala Direktno.rs, studentskim plenumima dostavljen je samo jedan prijedlog – ime Radomira Saičića. Iako se ranije razmatrala mogućnost da studentski pokret kandiduje ženu, jedina kandidatkinja koja je bila u razmatranju odbila je tu mogućnost. Njeno ime nije objavljeno.

Portal Pravda navodi da je Saičić imao najveću podršku tokom procesa odlučivanja unutar studentskog pokreta. Prema istim navodima, Studentska lista planira zvanično objaviti njegovu kandidaturu u petak, dok bi prikupljanje potpisa podrške trebalo početi već u nedjelju.

Da će ime kandidata Studentske liste biti saopćeno u petak, 27. novembra, ranije je potvrdio i poslanik Zoran Đajić.

Vanredne predsjedničke izbore raspisao je predsjednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić.

Radomir Saičić redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je kandidat Studentske liste na parlamentarnim izborima, a tokom izborne noći 25. oktobra upravo je on proglasio pobjedu ove liste.

Nakon toga njegovo ime sve češće se pojavljivalo u medijskim spekulacijama o mogućem kandidatu studentskog pokreta za predsjednika Srbije. Docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić ranije je ocijenio da je Saičić ozbiljan kandidat za predsjedničke izbore.