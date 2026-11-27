Koncert „U očekivanju Božića“ bit će održan u subotu, 5. decembra, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, s početkom u 19 sati, u organizaciji Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.
Ljubitelje horske i tradicionalne muzike očekuje pretpraznični program koji priprema Ženski pjevački zbor „Slovenčice“, pod dirigentskom palicom Mirele Ibrahimović Mehanović i uz klavirsku pratnju profesorice Zrinke Andrejaš.
Kao gosti koncerta nastupit će Vokalni ansambl „Bosanke“ iz Lukavca, pod vodstvom profesorice Jasminke Glinac, solistica Anela Tokić i gitarista Slobodan Bobo Brkić.
Muzički program koncerta „U očekivanju Božića“
Publici će se predstaviti i klavirske umjetnice Biljana Šeparović, Slađana Dedić i Zrinka Andrejaš.
Koncert se organizuje s ciljem očuvanja kulturne baštine, njegovanja muzičke tradicije i jačanja prijateljstva među zajednicama.
Događaj je podržao Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence u susjednim zemljama i svijetu, uz partnerstvo Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.