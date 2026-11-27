Koncert „U očekivanju Božića“ bit će održan u subotu, 5. decembra, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, s početkom u 19 sati, u organizaciji Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.

Ljubitelje horske i tradicionalne muzike očekuje pretpraznični program koji priprema Ženski pjevački zbor „Slovenčice“, pod dirigentskom palicom Mirele Ibrahimović Mehanović i uz klavirsku pratnju profesorice Zrinke Andrejaš.

Kao gosti koncerta nastupit će Vokalni ansambl „Bosanke“ iz Lukavca, pod vodstvom profesorice Jasminke Glinac, solistica Anela Tokić i gitarista Slobodan Bobo Brkić.

Muzički program koncerta „U očekivanju Božića“

Publici će se predstaviti i klavirske umjetnice Biljana Šeparović, Slađana Dedić i Zrinka Andrejaš.

Koncert se organizuje s ciljem očuvanja kulturne baštine, njegovanja muzičke tradicije i jačanja prijateljstva među zajednicama.

Događaj je podržao Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence u susjednim zemljama i svijetu, uz partnerstvo Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.