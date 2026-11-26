Kupovina polovnog iPhonea može donijeti značajnu uštedu, ali dobro očuvan vanjski izgled uređaja ne garantuje da je telefon potpuno ispravan. Skriveni nedostaci i prethodne popravke mogu dovesti do dodatnih troškova koji će poništiti početnu uštedu.

Apple je objavio preporuke koje kupcima mogu pomoći da provjere stanje polovnog uređaja prije nego što izdvoje novac.

Provjerite stanje baterije

Jedna od prvih stvari koju treba provjeriti jeste maksimalni kapacitet baterije.

Ovaj podatak dostupan je u postavkama telefona, odabirom opcija Settings, Battery i Battery Health.

Ukoliko se kapacitet baterije približava vrijednosti od 80 posto, treba računati na mogućnost njene zamjene u narednom periodu.

Provjerite je li telefon ranije popravljan

Kupovina polovnog iPhonea zahtijeva i provjeru historije servisiranja uređaja.

Na podržanim modelima u postavkama Settings, General i About dostupna je opcija Parts and Service History, koja pruža informacije o prethodno zamijenjenim dijelovima.

Kupci tako mogu provjeriti status ugrađene baterije, ekrana, kamera i drugih komponenti, zavisno od modela uređaja.

Testirajte Face ID

Prije kupovine potrebno je provjeriti radi li sistem za prepoznavanje lica bez poteškoća, ukoliko ga uređaj podržava.

Neispravan Face ID može biti posljedica ranijeg oštećenja telefona ili neadekvatno obavljene popravke, a otklanjanje takvog kvara može biti skupo.

Isprobajte kamere, ekran i priključak za punjenje

Posebnu pažnju treba obratiti na odziv ekrana na dodir, eventualne promjene boje i trajne tragove slike na OLED ekranima.

Preporučuje se testiranje svih kamera, snimanja videosadržaja, mikrofona, zvučnika i priključka za punjenje.

Na ovaj način moguće je otkriti nedostatke koji nisu vidljivi prilikom običnog pregleda uređaja.

Kupovina polovnog iPhonea: Provjerite je li uređaj zaključan

Jedna od najvažnijih provjera odnosi se na funkciju Activation Lock, koja sprečava neovlaštenu aktivaciju telefona.

Prethodni vlasnik mora ukloniti uređaj sa svog Apple naloga. Najsigurnije je da prodavač u prisustvu kupca vrati telefon na fabričke postavke, nakon čega kupac može pokrenuti postupak aktivacije.

Ukoliko uređaj zatraži podatke Apple naloga prethodnog vlasnika, kupovinu ne treba realizovati dok se ograničenje ne ukloni.

Dodatno je potrebno provjeriti je li telefon zaključan na mrežu određenog mobilnog operatera. Oznaka „No SIM restrictions“ u postavkama uređaja potvrđuje da takvo ograničenje ne postoji.