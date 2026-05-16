Popularna iPhone funkcija stiže na pojedine Android telefone

Google i Samsung šire mogućnost bežičnog dijeljenja datoteka između Android i Apple uređaja. Nakon što je podrška za AirDrop putem Quick Sharea stigla na Galaxy S26 seriju, sada je poznato i koji bi dodatni Samsungovi modeli trebali dobiti ovu funkciju.

Google je na događaju The Android Show | I/O Edition 2026 potvrdio da se AirDrop kompatibilnost postepeno širi na više Android telefona, među kojima su i odabrani premium Galaxy uređaji. Prvi Android modeli s ovom mogućnošću bili su telefoni iz Pixel 10 serije, dok Samsung funkciju uvodi kroz nadogradnje One UI sistema, piše BajtBox.

Na listi podržanih uređaja nalaze se Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra, kao i preklopni modeli Galaxy Z Flip 6, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Fold 7 i Galaxy Z TriFold.

Zanimljivo je da na listi trenutno nema Galaxy S23 serije, kao ni modela Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. Podršku za sada ne dobijaju ni većina uređaja srednje i niže klase iz Galaxy A, F i M serije, kao ni Galaxy Tab A uređaji. Trenutno nisu navedeni ni Galaxy Tab S tableti.

Razlog je u tome što ova funkcija ne zavisi samo od softvera. Za komunikaciju s Appleovim AirDropom potrebna je i odgovarajuća hardverska podrška, mrežne optimizacije i kompatibilnost s tehnologijom koja oponaša Appleov AWDL sistem.

AWDL, odnosno Apple Wireless Direct Link, omogućava direktnu peer-to-peer vezu između Apple uređaja bez korištenja vanjskih servera. Google je sličan pristup, prema navodima, ostvario pomoću sigurnog mrežnog protokola pisanog u Rustu, čime Quick Share može direktno komunicirati s Apple uređajima.

Zbog tih tehničkih zahtjeva moguće je da stariji i slabiji Galaxy modeli neće dobiti ovu opciju. Google za sada ne isključuje širenje podrške na jeftinije uređaje, ali sve ukazuje na to da će funkcija, barem u početku, ostati rezervisana za novije flagship modele.