Službenici Uprave za indirektno oporezivanje spriječili su pokušaj krijumčarenja 123 mobilna telefona iPhone na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Tokom kontrole putnika koji su doputovali iz Istanbula, službenici su metodom skeniranja putničkog prtljaga uočili veću količinu mobilnih telefona. Detaljnim pregledom prtljaga jednog bračnog para utvrđeno je da se u njemu nalazi 123 iPhone uređaja, koji nisu bili prijavljeni carinskim organima prilikom ulaska u BiH.

Telefoni su privremeno oduzeti, a njihova vrijednost procjenjuje se na oko 200.000 KM. Zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenja, o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje pozvala je građane da putem besplatne i anonimne otvorene linije 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, porezne ili carinske utaje.