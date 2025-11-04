Na Aerodromu Sarajevo oduzeti iPhone uređaji u pokušaju krijumčarenja

Nedžida Sprečaković
Na Aerodromu Sarajevo oduzeti iPhone uređaji u pokušaju krijumčarenja
Na Aerodromu Sarajevo oduzeti iPhone uređaji u pokušaju krijumčarenja

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje spriječili su pokušaj krijumčarenja 123 mobilna telefona iPhone na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Tokom kontrole putnika koji su doputovali iz Istanbula, službenici su metodom skeniranja putničkog prtljaga uočili veću količinu mobilnih telefona. Detaljnim pregledom prtljaga jednog bračnog para utvrđeno je da se u njemu nalazi 123 iPhone uređaja, koji nisu bili prijavljeni carinskim organima prilikom ulaska u BiH.

Na Aerodromu Sarajevo oduzeti iPhone uređaji u pokušaju krijumčarenja
Na Aerodromu Sarajevo oduzeti iPhone uređaji u pokušaju krijumčarenja

Telefoni su privremeno oduzeti, a njihova vrijednost procjenjuje se na oko 200.000 KM. Zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenja, o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje pozvala je građane da putem besplatne i anonimne otvorene linije 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, porezne ili carinske utaje.

pročitajte i ovo

Vijesti

U operativnoj akciji Market 2 oduzeto više od pola tone duhana...

BiH

UIO predstavio digitalne poreze i nove servise na CMBE BiH 2025

Vijesti

Nova funkcija u Google Mapsu olakšava navigaciju korisnicima iPhonea

Vijesti

Počela kampanja „Stop švercu“: Građani ključna karika

Vijesti

UIO BiH: Više sredstava od indirektnih poreza

Tuzla i TK

Oduzeta krijumčarena roba u Tuzli

Vijesti

Ombudsmani BiH: Djeca iz TK žrtve trgovine ljudima, ne navođenja na prostituciju

Istaknuto

Nastavlja se istraga protiv policajaca iz Tuzlanskog kantona, šta je sljedeći korak?

Vijesti

Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

Vijesti

Usvojen nacrt budžeta institucija BiH, zaposlenicima slijedi po 1.000 KM pomoći

Vijesti

Tera Trans mijenja stanicu u Beču od 1. decembra

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]