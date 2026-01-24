Popularne Iphone aplikacije koje “kradu” lične podatke

Surfshark je analizirao 16 popularnih fitness aplikacija za iPhone koristeći podatke iz Apple App Storea i utvrdio da one u prosjeku prikupljaju 12 različitih vrsta podataka, od ukupno 35 vrsta za koje Apple navodi da ih aplikacije mogu prikupljati, piše Express.

“Od 16 fitness aplikacija, njih 75 posto dijeli korisničke podatke s trećim stranama“, saopćio je Surfshark.

Kako pojašnjavaju, riječ je o “praćenim podacima”, a “praćenje” podrazumijeva povezivanje informacija prikupljenih iz aplikacije o određenom krajnjem korisniku ili uređaju, poput korisničkog ID-a, ID-a uređaja ili profila, s podacima trećih strana.

Najizraženiji primjer, prema analizi, bio je Fitbit. Utvrđeno je da prikuplja 24 vrste podataka, od čega je 19 ocijenjeno kao nepotrebno za samo funkcionisanje aplikacije. Surfshark navodi da bi ti “viškovi” ličnih podataka mogli biti korišteni za oglašavanje trećih strana, oglašavanje ili marketing samog developera, analitiku ili personalizaciju proizvoda.

Iako je Fitbit prikupljao najveći broj podatkovnih tačaka, društvena fitness aplikacija Strava imala je najviše podataka koji se koriste izvan funkcionalnosti same aplikacije, ukupno 21, što je ujedno i ukupan broj podatkovnih tačaka koje prikuplja.

“Neke aplikacije prikupljaju dvostruko ili gotovo dvostruko više podataka od prosjeka. Naprimjer, Fitbit prikuplja do 24 jedinstvene vrste podataka, što ga čini aplikacijom najgladnijom podataka“, poručio je Surfshark.

U izvještaju se navodi i da Nike Training Club, Runna, The Body Coach Workout Planner i ALO Wellness Club prikupljaju veliki broj ličnih podataka. Za Nikeovu aplikaciju utvrđeno je da koristi osjetljive lične podatke za ciljanje korisnika oglasima, dok se PUSH Workout & Gym Tracker izdvojio time što prikuplja samo sedam podatkovnih tačaka i nijednu ne koristi izvan funkcionalnosti aplikacije.

Surfshark je analizirao samo korištenje ovih aplikacija na iPhoneu i iPadu, pa nije poznato da li je Fitbit najveći “prekršilac” i na Androidu. Ipak, analiza je podsjetnik da prije instaliranja aplikacija treba pročitati uslove korištenja, posebno ako su besplatne. Na iPhoneu je, također, moguće pri instalaciji nove aplikacije i prvom korištenju odabrati opciju “Zatraži od aplikacije da ne prati”, čime se sprječava dijeljenje podataka s trećim stranama u svrhu praćenja oglasa.