Facebook, Instagram i WhatsApp dobijaju Plus verzije: Šta će korisnici morati plaćati?

Američki tehnološki gigant Meta planira uvesti nove pretplatničke verzije svojih najpopularnijih platformi, Facebooka, Instagrama i WhatsAppa.

Novi paketi nosit će nazive Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus, a korisnicima širom svijeta trebali bi ponuditi dodatne funkcije i ekskluzivne sadržaje. To je, u videu objavljenom na Instagramu, najavila glavna direktorica za proizvode kompanije Meta Naomi Gleit.

Ovim potezom Meta nastoji smanjiti zavisnost od prihoda od oglašavanja i otvoriti nove izvore zarade kroz pretplatnički model poslovanja. Prema riječima Gleit, korisnici koji se odluče za Instagram Plus i Facebook Plus imat će pristup naprednim alatima za analizu, detaljnijim statistikama pregleda Instagram priča, kao i dodatnim opcijama za personalizaciju profila, piše Fenix Magazin.

WhatsApp Plus bit će više usmjeren na prilagođavanje korisničkog iskustva. Među najavljenim mogućnostima su premium stikeri i melodije zvona koje korisnici mogu prilagođavati. Meta za sada nije objavila kompletan spisak funkcija koje će biti dostupne u okviru novih pretplatničkih paketa.

Iako zvanične informacije o cijenama još nisu potvrđene, više medija navodi da bi pretplata za Instagram Plus i Facebook Plus trebala iznositi 3,99 američkih dolara mjesečno, odnosno oko 3,40 eura. Za WhatsApp Plus navodno je planirana cijena od 2,99 dolara mjesečno.

Meta dugoročno planira objediniti sve Plus usluge pod jedinstvenim brendom “Meta One”. Kompanija je još 2023. godine u Evropi predstavila verzije Facebooka i Instagrama bez oglasa, kao odgovor na strožije propise Evropske unije o zaštiti privatnosti i korištenju podataka korisnika.

Evropski korisnici od tada mogu birati između besplatne verzije platformi s personaliziranim oglasima i plaćene verzije bez reklama. Uvođenjem novih Plus paketa Meta dodatno širi svoju pretplatničku ponudu, s namjerom da izgradi stabilniji poslovni model koji se neće oslanjati isključivo na oglašavanje.