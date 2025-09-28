Nelegalne aplikacije koje nude taksi usluge prijetnja sigurnosti putnika u TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upozorava građane i vozače na pojavu novih digitalnih aplikacija koje nude taksi usluge, a koje nisu u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH i Zakonom o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona.

Prema važećim propisima, taksi usluge mogu pružati isključivo pravne ili fizičke osobe koje imaju registrovanu djelatnost za taksi prijevoz, važeću licencu, tehnički ispravna vozila sa odgovarajućim oznakama, te vozače sa položenim ispitom i važećom iskaznicom. Svaka usluga koja ne ispunjava ove uvjete smatra se nelegalnom i podložna je sankcionisanju od strane inspektora cestovnog saobraćaja i policije.

Ministarstvo posebno ističe da korištenje neregistrovanih aplikacija predstavlja rizik za putnike, jer ne garantuje tehničku ispravnost vozila, osiguranje niti stručnu provjeru vozača. Također, ove aplikacije ugrožavaju legalne taksi prijevoznike i stvaraju nelojalnu tržišnu konkurenciju.

Ministarstvo podsjeća da tehnološki napredak i inovacije u taksi uslugama mogu biti dobrodošli, ali isključivo ako se poštuju zakonski propisani standardi. Naglašeno je da će se kontinuirano nadzirati svi nelegalni oblici taksi prijevoza, uključujući digitalne platforme poput aplikacije Aeroo.

Građanima se apeluje da se uzdrže od registracije i korištenja neregistrovanih aplikacija za pružanje taksi usluga dok ne ispune sve zakonske uvjete.