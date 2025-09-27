Ove tri aplikacije na mobitelu mogu ugroziti vašu privatnost

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju korisnike pametnih telefona na aplikacije koje naizgled djeluju bezopasno, a zapravo prikupljaju lične podatke bez znanja korisnika. Takve aplikacije često se predstavljaju kao praktični alati, ali u pozadini bilježe osjetljive informacije.

Savjetuju se dodatni oprez i pažljivo čitanje dozvola koje aplikacije traže pri instalaciji, kao i preuzimanje isključivo s provjerenih izvora. Redovno ažuriranje aplikacija i operativnog sistema također smanjuje rizik od zloupotrebe podataka.

Aplikacije za svjetiljku

Iako svaki pametni telefon već ima ugrađenu opciju svjetiljke, dodatne aplikacije često traže nepotrebne dozvole – pristup kontaktima ili lokaciji. Prema pisanju Wireda, pojedine od njih razvijene su upravo s ciljem prikupljanja podataka o korisnicima.

Aplikacije za vremensku prognozu

Da bi prikazale tačne informacije, ovakve aplikacije traže pristup lokaciji. Međutim, mnoge prikupljaju i druge lične podatke poput imena, adrese elektronske pošte ili kućne adrese. Stručnjaci preporučuju da se vremenska prognoza provjerava putem pouzdanih izvora, a da se aplikacijama daje što manje dozvola.

Popularne igre

Čak i zabavne igre, poput “Angry Birds”, bilježile su lične podatke i dijelile ih trećim stranama. Prema izvještajima, obavještajne službe poput NSA koristile su ovakve baze podataka zbog količine prikupljenih informacija.