Ne ispuštate mobitel iz ruku? Ljekar upozorava da posljedice mogu biti ozbiljne

Gotovo da danas nema osobe koja mobitel ne drži stalno pri ruci, a ta navika posebno je izražena među mlađim generacijama. Beskrajno pregledanje sadržaja na društvenim mrežama, poznato kao „doomscrolling“, postalo je dio svakodnevice, ali stručnjaci upozoravaju da takvo ponašanje može ozbiljno utjecati na mozak.

Dr. Sahar Yousef sa Univerziteta Berkeley u Kaliforniji provela je devetosedmično istraživanje digitalnog detoksa sa grupom studenata, a rezultati su pokazali i pozitivne i zabrinjavajuće promjene.

Studenti koji su učestvovali u digitalnom detoksu naveli su da su osjećali manje anksioznosti i depresivnosti, te da su postali svjesniji okruženja u kojem se nalaze. Ipak, dr. Yousef upozorila je i na negativne posljedice pretjerane upotrebe tehnologije.

„Zaista vidimo atrofiju mozga. Svjedočimo propadanju određenih dijelova mozga zaduženih za samosvijest i kognitivnu kontrolu, što je vrlo zastrašujuće“, izjavila je za NBC.

Jedan od studenata koji su učestvovali u istraživanju, Bobby Harden, kazao je da je nakon smanjenja negativnog utjecaja tehnologije postao svjesniji pozitivnih stvari u vlastitom životu.

Na Univerzitetu Berkeley organizovan je i višesatni događaj digitalnog detoksa, tokom kojeg su studenti ekrane zamijenili igrama na otvorenom i druženjem uživo. Inicijativu je pokrenuo student Dawson Kelly, koji je rekao da je želio studentima pokazati iskustvo koje su, kako smatra, trebali imati od početka života, više stvarnog kontakta i manje zavisnosti od ekrana.

Kelly je dodao da mu je teško što se stalno mora boriti s vlastitim mobitelom i da ima osjećaj da gubi kontrolu nad svojim životom. Studenti koji su učestvovali u ovoj inicijativi poručili su da nisu protiv tehnologije, ali žele potaknuti ljude da se više povezuju u stvarnom životu.

Digitalni detoks sve češće isprobavaju i pojedinci izvan univerzitetskog okruženja. Neki YouTuberi dokumentovali su vlastita iskustva, zaključavajući telefone na određeno vrijeme. Jedan od njih, Andrew Feinstein, proveo je mjesec bez telefona. Prije i poslije eksperimenta uradio je naučno skeniranje mozga, a rezultati su pokazali značajno poboljšanje.

Feinstein je naveo i da se već nakon nekoliko dana bez telefona počeo osjećati bolje, što ponovo otvara pitanje koliko svakodnevna upotreba mobitela utiče na koncentraciju, raspoloženje i način na koji doživljavamo svijet oko sebe.