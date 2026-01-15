Poznato koje aplikacije najviše troše bateriju telefona

Iako telefon svakodnevno punite do 100 posto, baterija se u stvarnoj upotrebi često prazni mnogo brže nego što očekujete.

U velikom broju slučajeva uzrok nije istrošena baterija, već aplikacije koje koristite svaki dan, a koje u pozadini neprestano troše energiju i skraćuju autonomiju uređaja.

Prema najnovijoj analizi, brojne popularne aplikacije ostaju aktivne i kada ih korisnik ne koristi direktno. One nastavljaju s radom u pozadini, troše mobilne podatke, osvježavaju sadržaj i održavaju mrežne veze, što se na mjesečnom nivou pretvara u značajan gubitak baterije.

Koje aplikacije najviše prazne bateriju

Na vrhu liste aplikacija koje najviše troše energiju nalazi se Netflix, koji zbog video striminga i visoke rezolucije sadržaja predstavlja najveće opterećenje za bateriju.

Odmah iza njega su TikTok i YouTube, aplikacije koje se često koriste duže vrijeme i koje konstantno učitavaju novi sadržaj.

Visoku potrošnju bilježe i Threads te Snapchat, posebno zbog rada kamere, notifikacija i aktivnosti u pozadini. U drugom dijelu liste nalaze se CapCut, Instagram, Facebook, Spotify i ChatGPT, aplikacije koje većina korisnika ima instalirane i koristi gotovo svakodnevno.

Zašto se baterija prazni i kako to ublažiti

Poseban problem predstavlja činjenica da aplikacije za društvene mreže i muziku često troše energiju čak i kada nisu otvorene. O

ne sinhronizuju podatke, osvježavaju sadržaj i održavaju vezu s internetom, a da korisnik toga nije svjestan. Kako ovakav rad ne mora odmah izazvati zagrijavanje telefona, potrošnja baterije često ostaje neprimijećena.

Stručnjaci ističu da za bolju autonomiju nije potrebno odmah kupovati novi telefon. Isključivanje pozadinskog rada za aplikacije koje nisu neophodne, smanjenje osvjetljenosti ekrana ili korištenje automatskog podešavanja svjetline, uklanjanje rijetko korištenih aplikacija koje troše mnogo energije te redovno ažuriranje sistema i aplikacija mogu značajno produžiti trajanje baterije i smanjiti svakodnevnu brigu oko punjenja, prenosi LTN.