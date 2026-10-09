Koristite telefon prije spavanja? Evo kako to može utjecati na san i zdravlje

Telefon prije spavanja mnogima je postao gotovo neizostavan dio večernje rutine. Pregledanje društvenih mreža, čitanje vijesti i gledanje videozapisa često se produže mnogo duže nego što smo planirali, a takve navike mogu negativno utjecati na kvalitet sna.

Iako se korištenje mobilnog telefona u krevetu može činiti kao način opuštanja, stručnjaci za spavanje upozoravaju da elektronski uređaji kod pojedinih osoba otežavaju uspavljivanje.

Razlog nije samo svjetlost koju emituju ekrani. Sadržaji koje pratimo mogu izazvati uzbuđenje, zabrinutost ili potrebu da nastavimo pregledati nove objave, čime se odgađa vrijeme odlaska na spavanje.

Naš organizam funkcioniše prema unutrašnjem biološkom satu, koji reguliše periode budnosti i odmora.

Jedan od hormona koji učestvuje u ovom procesu jeste melatonin. Njegovo lučenje prirodno se povećava tokom večeri, kada se smanjuje količina svjetlosti u okruženju.

Svjetlost ekrana, naročito njen plavi dio, može utjecati na taj proces i pomjeriti vrijeme kada osjećamo pospanost.

Ipak, nisu svi ljudi jednako osjetljivi na svjetlost elektronskih uređaja. Na kvalitet sna utječu i ukupno trajanje korištenja telefona, vrsta sadržaja i vrijeme odlaska na počinak.

Poseban problem predstavlja navika neprekidnog pregledanja objava i kratkih videozapisa.

Korisnici često planiraju provesti samo nekoliko minuta na društvenim mrežama, ali zbog stalnog pojavljivanja novog sadržaja ostaju budni znatno duže.

Ako se takva navika ponavlja iz večeri u večer, može doći do skraćivanja ukupnog trajanja sna.

Nedovoljno spavanja može utjecati na koncentraciju, pamćenje, raspoloženje i sposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka.

Većini odraslih osoba preporučuje se između sedam i devet sati sna tokom noći, iako individualne potrebe mogu biti različite.

Kvalitet sna jednako je važan kao i njegovo trajanje. Česta buđenja, poteškoće s uspavljivanjem i osjećaj umora nakon buđenja mogu ukazivati na to da odmor nije dovoljno kvalitetan.

Stručnjaci preporučuju održavanje redovne večernje rutine, smanjivanje izloženosti jakom svjetlu i ograničavanje korištenja elektronskih uređaja neposredno prije spavanja.

Jedna od mogućnosti jeste odrediti vrijeme nakon kojeg se telefon više ne koristi za društvene mreže i zabavne sadržaje.

Umjesto pregledanja ekrana, večernja rutina može uključivati čitanje knjige, lagano istezanje ili druge smirujuće aktivnosti.

Korisno je i isključiti nepotrebne obavijesti tokom noći kako zvukovi i osvjetljavanje ekrana ne bi prekidali san.

Osobe koje često imaju poteškoće sa spavanjem, uprkos promjeni navika, trebaju se posavjetovati s ljekarom kako bi se utvrdili mogući uzroci nesanice.