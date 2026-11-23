Ada Avdagić, reprezentativka Bosne i Hercegovine i članica Taekwondo kluba Sarajevo, izborila je nastup na završnom turniru svjetske Grand Prix serije, koji će 28. i 29. novembra biti održan u Astani, glavnom gradu Kazahstana. Mjesto među najboljim takmičarkama osigurala je zahvaljujući sedmoj poziciji na svjetskoj olimpijskoj rang-listi u kategoriji do 57 kilograma.

Završni Grand Prix turnir okuplja 128 takmičara i takmičarki, po 16 u svakoj od osam olimpijskih težinskih kategorija. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja u svjetskom taekwondou, na kojem se osvajaju važni bodovi za olimpijsku rang-listu.

Avdagić je tokom 2026. godine ostvarila nekoliko zapaženih rezultata na međunarodnoj sceni. Posebno se izdvajaju peta mjesta na Svjetskom prvenstvu u kineskom Taiyuanu i Grand Prix turniru u Mujuu u Južnoj Koreji.

Nastupila je i na Grand Prix turnirima u Rimu i Parizu, gdje je zauzela 17. odnosno deveto mjesto. Ostvareni plasmani omogućili su joj napredak na olimpijskoj rang-listi i nastup na završnom turniru sezone.

Ada Avdagić nastavlja borbu za olimpijske bodove

Grand Prix Final u Astani pripada kategoriji G10, najvišem bodovnom rangu ovog takmičenja. Ostvareni rezultat mogao bi biti značajan za njen daljnji plasman na rang-listi i olimpijski ciklus koji vodi prema Igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Bosanskohercegovačka reprezentativka u Kazahstan putuje u pratnji svog matičnog trenera Ibrahima Kolje.

Zvanično vaganje za njenu kategoriju predviđeno je za petak, 27. novembra, dok će Avdagić na borilište izaći u subotu, 28. novembra.

Ada Avdagić iza sebe već ima medalje s evropskih i svjetskih prvenstava, a nastup u Astani bit će nova prilika da odmjeri snage s najboljim taekwondo takmičarkama svijeta.