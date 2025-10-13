Četiri medalje za reprezentaciju BiH na Svjetskom ITF taekwondo prvenstvu

U Poreču je u subotu završeno Svjetsko ITF taekwondo prvenstvo, koje je okupilo oko 2.500 takmičara iz 57 zemalja svijeta.

Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 28 sportista u svim uzrasnim kategorijama – od pre-juniora do seniora. Nacionalni tim predvodili su selektor Nijaz Džaka i treneri Samir Topić, Nenad Jerinić i Ajdin Salčin.

Reprezentacija BiH ostvarila je zapažen rezultat, osvojivši ukupno četiri medalje. Juniorska zlata pripala su Melini Ružnić u kategoriji do 61 kilogram i Mehmedu Krupiću u kategoriji do 71 kilogram, dok je Lamija Šabović osvojila bronzanu medalju u konkurenciji pre-juniorki do 44 kilograma. Uspjeh je upotpunila Ivana Ilić bronzom u seniorskoj kategoriji preko 75 kilograma.

Posebno ohrabruje činjenica da su medalje stigle iz sve tri uzrasne kategorije, što potvrđuje kontinuitet i kvalitet rada u ITF taekwondo savezu Bosne i Hercegovine, kao i perspektivu mladih sportista.

Evropska taekwondo federacija ukazala je dodatno povjerenje BiH, povjerivši našem savezu organizaciju jednog od četiri evropska ranking turnira. Takmičenje pod nazivom „Sarajevo Open“ biće održano početkom naredne godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Iz ITF taekwondo saveza BiH zahvalili su se Federalnom ministarstvu kulture i sporta te Taekwondo savezu Federacije BiH na podršci učešću reprezentacije na svjetskom prvenstvu.