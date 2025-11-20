Zmajevi saznali ko im stoji na putu ka Svjetskom prvenstvu

Ali Huremović
Zmajevi saznali ko im stoji na putu ka Svjetskom prvenstvu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je protivnika u polufinalu baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje će biti održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Današnji žrijeb u sjedištu FIFA-e u Cirihu odredio je da će Zmajevi igrati protiv selekcije Velsa.

Utakmica je zakazana za 26. mart 2026. godine u Kardifu, a u slučaju pobjede BiH će u finalu baraža igrati protiv boljeg iz susreta Italija – Sjeverna Irska. Žrijeb je dodatno odlučio da domaćin finalnog meča bude pobjednik duela Vels – BiH, što znači da bi Zmajevi imali prednost domaćeg terena ukoliko prođu polufinale. Finalni meč igra se 31. marta.

Parovi polufinala evropskog baraža za SP 2026

Italija – Sjeverna Irska

Vels – Bosna i Hercegovina

Ukrajina – Švedska

Poljska – Albanija

Turska – Rumunija

Slovačka – Kosovo

Danska – Sjeverna Makedonija

Češka – Irska

U interkontinentalnom baražu polufinalni parovi su:

Nova Kaledonija – Jamajka

Bolivija – Surinam

Pobjednik prvog para u finalu će igrati protiv reprezentacije Konga, a pobjednik drugog para protiv Iraka. Svi interkontinentalni susreti bit će odigrani u Meksiku.

Nakon odigravanja polufinala i finala baraža, bit će poznate posljednje dvije reprezentacije koje će izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

pročitajte i ovo

BiH

BiH saznaje moguće protivnike u baražu za Svjetsko prvenstvo

Vijesti

Otkazano javno gledanje utakmice BiH – Austrija na Trgu slobode

Istaknuto

Austrijski mediji uznemireni pobjedom BiH: „Finale koje niko nije želio“

Istaknuto

Barbarez nakon trijumfa Zmajeva u Zenici: Znao sam da će doći...

Vijesti

Zmajevi na korak do cilja: Rumunija prva prepreka ka Svjetskom prvenstvu

Vijesti

Evo zašto bh građani po lijekove idu u Srbiju

BiH

Znate li da su pooštrene kazne za prisilu prema zdravstvenim radnicima

Vijesti

Bliži se rok zamjene novčanica, provjerite da li ih imate?

Istaknuto

Telemach BH donirao didaktičku opremu Domu zdravlja Tuzla povodom Međunarodnog dana djeteta

Istaknuto

Vlada TK traži pravednije bolovanje za obrtnike: Podrška izmjenama zakona

Istaknuto

Droga pronađena u Tuzli, Lukavcu i Živinicama

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]