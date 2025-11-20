Zmajevi saznali ko im stoji na putu ka Svjetskom prvenstvu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je protivnika u polufinalu baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje će biti održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Današnji žrijeb u sjedištu FIFA-e u Cirihu odredio je da će Zmajevi igrati protiv selekcije Velsa.

Utakmica je zakazana za 26. mart 2026. godine u Kardifu, a u slučaju pobjede BiH će u finalu baraža igrati protiv boljeg iz susreta Italija – Sjeverna Irska. Žrijeb je dodatno odlučio da domaćin finalnog meča bude pobjednik duela Vels – BiH, što znači da bi Zmajevi imali prednost domaćeg terena ukoliko prođu polufinale. Finalni meč igra se 31. marta.

Parovi polufinala evropskog baraža za SP 2026

Italija – Sjeverna Irska

Vels – Bosna i Hercegovina

Ukrajina – Švedska

Poljska – Albanija

Turska – Rumunija

Slovačka – Kosovo

Danska – Sjeverna Makedonija

Češka – Irska

U interkontinentalnom baražu polufinalni parovi su:

Nova Kaledonija – Jamajka

Bolivija – Surinam

Pobjednik prvog para u finalu će igrati protiv reprezentacije Konga, a pobjednik drugog para protiv Iraka. Svi interkontinentalni susreti bit će odigrani u Meksiku.

Nakon odigravanja polufinala i finala baraža, bit će poznate posljednje dvije reprezentacije koje će izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.