Eman Košpo u borbi za minute u Fiorentini: Mladi Zmaj iz Barcelone čeka debi

Mladi bh. fudbaler Eman Košpo, koji se godinama smatra jednim od najperspektivnijih talenata domaćeg fudbala, prolazi kroz težak period nakon što je ovog ljeta iz Barcelone prešao u italijansku Fiorentinu.

Prošle sezone je kao važan igrač Barcelone osvojio Omladinsku Ligu prvaka, La Ligu i kup Španije, a i trenirao sa prvim timom. Fiorentina mu je odmah ponudila petogodišnji ugovor pokazujući koliko vjeruju u njegov potencijal.

Iako se očekivalo da će prelazak u Italiju otvoriti novo poglavlje u njegovoj karijeri i ubrzati put prema seniorskom fudbalu, Košpo još uvijek čeka na debi za prvi tim “Viola”.

Otkako je stigao u Firencu, 18-godišnji stoper samo je jednom bio u zapisniku A tima – u prvom kolu Serie A protiv Cagliarija – ali nije dobio priliku da zaigra. Od tada se nije našao među kandidatima za seniorske utakmice, ni u domaćem prvenstvu ni u Konferencijskoj ligi.

Trenutno nastupa za Fiorentinu Primaveru, gdje je standardan i već je upisao sedam nastupa, pokazujući sigurnost u defanzivi i kontinuitet igre.

Košpo je rođen u Švicarskoj i prošao je kroz mlađe selekcije te zemlje, gdje je često nosio kapitensku traku i broj 4. Ipak, odlučio je da fudbalsku budućnost veže za Bosnu i Hercegovinu, za koju je već debitovao u prijateljskom susretu protiv San Marina.

“Sinoć se ostvario jedan od mojih najvećih snova. Kao mali dječak, sanjao sam da ću jednog dana predstavljati svoju zemlju, stati pred te nevjerovatne navijače… Borio sam se dan za danom, sanjao i nadao se da ću jednom dobiti priliku braniti ove boje. Presretan sam zbog debija za Bosnu. Izaći na teren sa našim kapitenom i svim tim sjajnim momcima, asistirati Kerimu… Ovo je noć koje ću se uvijek rado sjećati. Zahvaljujem se svim ljudima koji su vjerovali u mene, a posebno svojoj Bosni što mi je ukazala povjerenje i pružila priliku. Mogu garantovati da, sve dok sam ovdje, strastveno ću se brinuti o ovoj zemlji i njenim bojama – istakao je mladi nogometaš. Daleko sam od kraja, ali sam zahvalan na ovom početku. Nastavimo tamo gdje smo stali! Volim te Bosno, jedna si jedina. Elhamdulillah”, napisao je Košpo na svom Instagram profilu nakon debitantskog nastupa.

Selektor A reprezentacije Sergej Barbarez pozvao ga je i za oktobarske utakmice protiv Kipra i Malte, ali tada nije ulazio u igru. Na širem spisku za novembarske mečeve Košpo se nije našao, ali zbog svoje mladosti i potencijala, mnogi smatraju da vrijeme tek radi u njegovu korist.

Očekuje se da bi novi selektor U-21 reprezentacije BiH Branislav Krunić mogao uvrstiti Košpu na spisak za predstojeće kvalifikacione duele protiv Norveške sredinom novembra. Mladi Zmajevi su odlično započeli kvalifikacije, a Košpo bi svojim iskustvom iz velikih fudbalskih sistema poput Barcelone i Fiorentine mogao biti značajno pojačanje u nastavku borbe za plasman na Evropsko prvenstvo.