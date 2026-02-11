Eman Košpo pod znakom pitanja za baraž

Eman Košpo pod znakom je pitanja za nastup u baražu nakon što se povrijedio u utakmici mladih timova Fiorentine i Napolija, zbog čega ga prema prvim procjenama očekuje pauza od nekoliko sedmica.

Mladi stoper je nedavno debitovao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a iako ga selektor Sergej Barbarez nije uvrstio na spisak za mečeve protiv Austrije i Rumunije, računa se na njega u narednom periodu.

Do povrede je došlo nakon samo deset minuta igre u susretu omladinskih ekipa, kada je Košpo zadobio snažan udarac u zglob. Odmah je upućen na magnetnu rezonancu, a nalazi nisu pokazali teža oštećenja ligamenata, ali je preporučena višesedmična pauza.

Dodatni problem predstavlja činjenica da Košpo još nema seniorsko iskustvo u prvom timu Fiorentine, pa će zbog odsustva s terena ostati i bez potrebnog takmičarskog ritma uoči završnice kvalifikacionog ciklusa. Zbog svega navedenog, njegov nastup u utakmicama baraža krajem marta trenutno je neizvjestan.