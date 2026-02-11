Eman Košpo pod znakom pitanja za baraž

Jasmina Ibrahimović
Foto: Instagram

Eman Košpo pod znakom je pitanja za nastup u baražu nakon što se povrijedio u utakmici mladih timova Fiorentine i Napolija, zbog čega ga prema prvim procjenama očekuje pauza od nekoliko sedmica.

Mladi stoper je nedavno debitovao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a iako ga selektor Sergej Barbarez nije uvrstio na spisak za mečeve protiv Austrije i Rumunije, računa se na njega u narednom periodu.

Do povrede je došlo nakon samo deset minuta igre u susretu omladinskih ekipa, kada je Košpo zadobio snažan udarac u zglob. Odmah je upućen na magnetnu rezonancu, a nalazi nisu pokazali teža oštećenja ligamenata, ali je preporučena višesedmična pauza.

Dodatni problem predstavlja činjenica da Košpo još nema seniorsko iskustvo u prvom timu Fiorentine, pa će zbog odsustva s terena ostati i bez potrebnog takmičarskog ritma uoči završnice kvalifikacionog ciklusa. Zbog svega navedenog, njegov nastup u utakmicama baraža krajem marta trenutno je neizvjestan.

pročitajte i ovo

Sport

Futsal Zmajevi u Lisabonu igraju dvije provjere protiv Portugala

Sport

Gjergja: “Utakmice sa Švicarskom će biti prelomne”

Sport

Reprezentacija BiH osvojila sedam medalja na Svjetskom prvеnstvu u kickboxingu u...

Sport

NS BiH pred kaznom od 141.000 franaka zbog ponašanja navijača na...

Sport

Košarkaši BiH protiv Turske sutra otvaraju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo

Istaknuto

Gjergja objavio skraćeni spisak Zmajeva za kvalifikacije protiv Turske i Srbije

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Sarajevo: Tramvaj izletio iz šina i udario u stanicu, ima i povrijeđenih

Vijesti

„Labuđe jezero“ večeras u BKC-u Tuzla: Svjetski baletski klasik pred tuzlanskom publikom

Vijesti

Građanske žalbe na rad policije: Odbor analizirao šest slučajeva

Vijesti

Naknade porodiljama i druga socijalna davanja danas na računima korisnika u TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]