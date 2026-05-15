FIFA potvrdila emitere za Mundijal, evo ko prenosi utakmice u BiH

Svjetsko prvenstvo ovog ljeta igra se u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, od 11. juna do 19. jula. Među zemljama za koje su potvrđena TV prava nalazi se i Bosna i Hercegovina, gdje će ljubitelji fudbala utakmice moći pratiti na kanalima Arena Sport.

Za razliku od Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj će utakmice emitovati HRT, dok će u Srbiji prava prenosa imati RTS.

Bosna i Hercegovina će na Mundijalu nastupiti u Grupi B, zajedno sa Kanadom, Katarom i Švicarskom. Prvu utakmicu Zmajevi igraju 12. juna protiv Kanade.