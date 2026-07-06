Zmajevi nakon Mundijala: Emocije ne prestaju

Zmajevi nakon Mundijala vratili su se svojim domovima i klupskim obavezama, ali emocije nakon historijskog nastupa Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu još se nisu slegle ni kod igrača, ni kod stručnog štaba, ni kod navijača.

Bosna i Hercegovina je nastup na Mundijalu završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi, ali dojam koji je reprezentacija ostavila i dalje je jedna od glavnih sportskih tema u zemlji. Plasman u završnicu takmičenja, borba do posljednjeg trenutka i odnos prema državnom dresu ostavili su snažan trag među navijačima.

Dodatnu reakciju javnosti izazvala je i odluka FIFA-e da suspenduje kaznu crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, koji je isključen u utakmici protiv Bosne i Hercegovine. Iako se rezultat ne može promijeniti, a sudijske odluke ostaju dio igre, takav rasplet dodatno je pojačao uvjerenje dijela bh. javnosti da su Zmajevi protiv jednog od domaćina Mundijala bili na visini zadatka i da su teren napustili uzdignute glave.

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Zmajevi nakon Mundijala zahvalili navijačima

Nakon povratka kućama, putem svojih Instagram naloga oglasili su se Haris Tabaković, Dženis Burnić i Esmir Bajraktarević. Njihove poruke imale su isti ton, ponos zbog predstavljanja Bosne i Hercegovine, zahvalnost navijačima i uvjerenje da je ovo tek početak jedne nove priče.

Tabaković je u svojoj objavi naglasio da je nastup na Svjetskom prvenstvu bio najveći trenutak njegove karijere. Posebno emotivan bio je dio u kojem je podsjetio da je zbog povrede do posljednjih sedmica bilo upitno hoće li uopšte biti spreman za Mundijal.

“Prije samo nekoliko sedmica sve je bilo pod znakom pitanja. Nakon povrede postojala je stvarna mogućnost da propustim Svjetsko prvenstvo”, poručio je Tabaković, dodavši da je svakog dana davao sve od sebe kako bi se vratio i ponovo obukao dres Bosne i Hercegovine.

Istakao je da predstavljanje Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu nije samo sportski uspjeh, nego privilegija koju dobije mali broj ljudi. Zahvalio je navijačima koji su, kako je naveo, bili uz reprezentaciju na stadionima, kod kuće i širom svijeta.

“Ako smo uspjeli našem narodu donijeti makar malo radosti, ponosa i zajedništva, onda je sve vrijedilo”, napisao je Tabaković.

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