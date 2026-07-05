FIFA poništila crveni karton Balogunu, igrat će protiv Belgije u osmini finala

FIFA je donijela odluku da poništi automatsku suspenziju napadaču reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Folarinu Balogunu, koji će zbog toga imati pravo nastupa u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije.

U saopćenju je navedeno da je, primjenom člana 27. Disciplinskog pravilnika FIFA-e, izvršenje automatske suspenzije odgođeno na probni period od jedne godine.

Balogun je direktan crveni karton zaradio u susretu šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine nakon oštrog starta nad Tarikom Muharemovićem. Sudija je prvobitnu odluku donio nakon pregleda VAR snimka, a start je izazvao brojne reakcije zbog opasnosti od teške povrede bh. reprezentativca.

Odluka FIFA-e znači da će američki napadač biti na raspolaganju selektoru za duel protiv Belgije, uprkos isključenju u prethodnoj utakmici.

Sličan slučaj zabilježen je i prošle godine kada je Cristiano Ronaldo nakon crvenog kartona u kvalifikacijama dobio ublaženu disciplinsku mjeru, uz isti probni period od godinu dana.