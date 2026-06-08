Gradska izborna komisija Tuzla poziva građane za rad u biračkim odborima

Gradska izborna komisija Tuzla poziva punoljetna lica sa područja Tuzle da iskažu interesovanje za rad na provedbi Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine.

Poziv se odnosi na osobe koje imaju prebivalište na području Grada Tuzla i najmanje srednju stručnu spremu. Zainteresovani građani prijavu mogu poslati putem linka koji je dostupan u pozivu Gradske izborne komisije Tuzla.

Nakon prijave, kandidati će biti kontaktirani radi pribavljanja dodatnih informacija, kao i prisustva obaveznoj obuci za rad u izbornom procesu.

Iz Gradske izborne komisije Tuzla ističu da su birački odbori jedan od ključnih segmenata u provedbi izbornih aktivnosti. Za predstojeće Opće izbore u BiH na području Tuzle bit će formirano više od 160 biračkih odbora.

Zbog toga postoji potreba za angažovanjem većeg broja osoba u svojstvu članova ili zamjenika članova biračkih odbora.

Sva lica koja budu angažovana za rad u biračkim odborima imat će pravo na naknadu.

Odluku o konkretnoj poziciji i angažmanu svakog prijavljenog kandidata donosi Gradska izborna komisija Tuzla. Angažovana lica bit će obavezna proći obuku za rad u biračkom odboru.

PRIJAVITI SE MOŽETE OVDJE