Džejna Hamzić debitovala na Svjetskom taekwondo prvenstvu

Na Svjetskom taekwondo prvenstvu, koje je počelo danas u kineskom Wuxiju, debitovala je reprezentativka Bosne i Hercegovine Džejna Hamzić. Članica TKD Šampion iz Sarajeva poražena je u prvom kolu kategorije do 57 kilograma, a bolja od nje rezultatom 2:0 bila je reprezentativka Indije Aranaya Thakur.

– Ovo je moj debitantski nastup na svjetskim prvenstvima. Nisam impresionirana s konačnim ishodom i rezultatom, ali sam zahvalna na ovom iskustvu. Radim sve korak po korak. Hvala svima na podršci, hvala mojoj porodici, prijateljima, klupskim i reprezentativnim kolegama, kao i trenerima bez kojih ništa ne bi imalo smisla – kazala je Hamzić nakon debija na SP-u.

Već sutra na Mundijalu će nastupiti Ejla Makaš (-46 kg) i Ibrahim Đonko (-63 kg), koji su danas uspješno apsolvirali vaganje, saopćeno je iz Taekwondo saveza FBiH.

Osim troje već spomenuti bh. reprezentativaca boje BiH na šampionatu svijeta branit će Džejla Makaš (TKD Novi Grad Sarajevo), Ada Avdagić (TKD Sarajevo) i Nadina Mehmedović (Taekwondo akademija Tešanj) u konkurenciji žena, te Nedžad Husić, Benjamin Husić (TKD Novi Grad Sarajevo), Muhamed Đonko i Erol Nući (TKD Mladost) u muškoj konkurenciji.

Svečano otvorenje Svjetskog prvenstva zakazano je za 19.30 sati po centralnoevropskom vremenu, dok takmičenje svakog dana počinje u 9 po lokalnom vremenu, odnosno u 3 po centralnoevropskom vremenu.

Jučer je održana Generalna skupština Svjetske taekwondo federacije (World Taekwondo), na kojoj je za njenog prvog čovjeka reizabran Chungwon Choue, dok su među šest kandidata za tri potpredsjednička mjesta povjerenje delegata dobili Jinbang Yang (Korea, 98 glasova), Athanasios Pragalos (Grčka, 96 glasova) i Driss El Hilali (Maroko, 81 glas).

Na Generalnoj skupštini, kojoj su prisustvovali i član predsjedništva Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine Samir Šarić, kao i tehnički sekretar Mirela Mujović, izabrano je i 15 članova Upravnog odbora Svjetske taekwondo federacije, od čega četiri iz Evrope.

Osim izbora za predsjednika i tri potpredsjednika usvojeno je i nekoliko važnih odluka za budućnost taekwondoa, a najznačajnija je svakako da će umjesto dosadašnje četiri, olimpijski taekwondo imati šest kategorija u obje konkurencije, no ovom odlukom bit će obuhvaćene tek Olimpijske igre 2032. godine.