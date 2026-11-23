Odlaganje pepela na Šikuljama ponovo je aktuelno nakon što je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine raspisala novi tender za nabavku opreme i izvođenje radova na površinskom kopu kod Lukavca. Procijenjena vrijednost projekta iznosi tri miliona KM bez PDV-a, odnosno 3,51 milion KM s PDV-om, a planirano je odlaganje pepela, šljake i gipsa iz Termoelektrane Tuzla zajedno s rudarskom jalovinom.

Prema tenderskoj dokumentaciji, u koju je uvid imao portal Akta.ba, cilj projekta je uspostavljanje sistema za transport i odlaganje čvrstih produkata procesa Termoelektrane Tuzla na područjima površinskog kopa Šikulje koja su degradirana eksploatacijom uglja.

Novi tender dolazi nakon što je Elektroprivreda BiH u martu ove godine raspisala sličnu nabavku vrijednu dva miliona KM. Taj postupak poništen je 2. aprila jer nije pristigla nijedna ponuda.

Šta se planira na površinskom kopu Šikulje?

Projektom je predviđena izgradnja sistema koji bi omogućio zajedničko odlaganje rudarske otkrivke i produkata procesa Termoelektrane Tuzla. Izabrani izvođač trebao bi biti zadužen za projektovanje, nabavku i ugradnju opreme, građevinske, mašinske i elektro radove te ispitivanje i puštanje postrojenja u rad.

Planirana je i izgradnja sistema za prikupljanje, tretman i ispuštanje otpadnih voda, kao i osiguravanje vodosnabdijevanja potrebnog za rekultivaciju.

Ukupan rok za realizaciju ugovorenih aktivnosti iznosi 390 dana od stupanja ugovora na snagu.

Prema tehničkoj dokumentaciji, ukupna projektovana zapremina vanjskog i unutrašnjeg odlagališta na Šikuljama iznosi približno 627 miliona kubnih metara. Od toga je na raspolaganju oko 600 miliona kubnih metara rudarske otkrivke, dok bi preostalih 27 miliona kubnih metara trebalo nadomjestiti drugim odgovarajućim materijalom.

Upravo se korištenje pepela, šljake i gipsa iz Termoelektrane Tuzla predviđa kao dio rješenja za popunjavanje degradiranih rudničkih površina.

Odlaganje pepela na Šikuljama ranije izazvalo protivljenje Lukavca

Planovi Elektroprivrede BiH već su izazivali protivljenje lokalne zajednice, prvenstveno zbog zabrinutosti za okoliš i zdravlje stanovništva.

Grad Lukavac je u novembru 2024. godine javno odbacio inicijativu da se prostor Šikulja uvrsti u novi Prostorni plan Tuzlanskog kantona za period od 2025. do 2045. godine kao lokacija za odlaganje produkata procesa Termoelektrane Tuzla. Gradske vlasti tada su zatražile obustavljanje inicijative, uz obrazloženje da takvo rješenje nije u interesu lokalne zajednice.

Zabrinutost se odnosila na moguće posljedice odlaganja industrijskog otpada na kvalitet zraka, tla i podzemnih voda.

Ipak, priprema projekta je nastavljena. Tokom 2024. i 2025. godine izrađivana je projektna dokumentacija, a pribavljene su i određene vodne saglasnosti te rudarska dozvola za izvođenje radova.

Novi tender vrijedan milion KM više od prethodnog

Za razliku od martovskog postupka, čija je procijenjena vrijednost iznosila dva miliona KM bez PDV-a, nova nabavka procijenjena je na tri miliona KM.

Međutim, predmet nabavke nije potpuno jednako formulisan, pa se razlika u vrijednosti ne može automatski tumačiti kao poskupljenje identičnih radova. Novi tender potvrđuje da Elektroprivreda BiH nastavlja aktivnosti na projektu, uprkos ranijem protivljenju Grada Lukavca.

Za sada nema potvrde da je lokalna vlast promijenila stav prema planiranom odlaganju pepela na Šikuljama, niti da su riješena sva otvorena pitanja o mogućim utjecajima projekta na okoliš.