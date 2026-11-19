Termoelektrana Tuzla zapošljava 16 novih radnika na neodređeno vrijeme, a javnim oglasom obuhvaćeno je deset različitih radnih pozicija. Priliku za zaposlenje imaju kandidati tehničkih, inženjerskih i administrativnih zanimanja, uz uslove propisane za svako radno mjesto.

Oglas je raspisala JP Elektroprivreda BiH, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“, a prijave se primaju u roku od 15 dana od objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

Koja radna mjesta nudi Termoelektrana Tuzla?

Među traženim zanimanjima su pomoćnik strojara kotla, rukovalac transportnog sistema šljake i pepela, rukovalac obrtnih vagona i kombinovanih odlagališta, kao i rukovalac postrojenja za dekarbonizaciju kapaciteta 600 kubnih metara na sat.

Otvorene su i pozicije analitičara u postrojenju termoelektrane, bravara za mašinsko održavanje kotlovskih i turbinskih postrojenja te elektrotehničara.

Konkurs obuhvata i radna mjesta inženjera područja ranga 3, referenta za obračun plata i drugih primanja te stručnog saradnika za nabavke i ugovaranje ranga 3.

Za svaku poziciju predviđeni su posebni uslovi u pogledu stručne spreme, radnog iskustva i potrebne dokumentacije, koje kandidati trebaju provjeriti u cjelovitom tekstu javnog oglasa.

Kako se prijaviti na konkurs?

Prijave se dostavljaju poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“, Industrijska broj 4, 75000 Tuzla.

Na koverti je potrebno naznačiti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje. Kandidati koji žele konkurisati za više pozicija moraju za svaku dostaviti zasebnu, potpisanu prijavu s traženom dokumentacijom.

Rok za prijavu iznosi 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama, a ne nužno od dana kada je informacija objavljena na internetskim portalima.