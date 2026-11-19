Ministarstvo odbrane BiH raspisalo je interni oglas za specijalizaciju tri doktora medicine iz sastava Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Odabrani kandidati stručno obrazovanje i usavršavanje obavljat će u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a troškovi specijalizacije bit će finansirani iz budžeta Ministarstva odbrane BiH.

Oglasom su predviđene tri specijalizacije, po jedno mjesto iz interne medicine, urgentne medicine i epidemiologije. Planirano je da usavršavanje traje od 2026. do 2029. odnosno 2030. godine, zavisno od programa specijalizacije.

Pravo prijave imaju oficiri sanitetske službe Oružanih snaga BiH koji imaju zvanje doktora medicine, položen stručni ispit i važeću licencu za samostalan rad. Kandidati moraju imati najmanje godinu profesionalne vojne službe, najmanje jednu službenu ocjenu „odličan“ te ne smiju imati aktivnu disciplinsku kaznu za težu povredu vojne discipline.

Prema objavljenom oglasu, troškovi specijalizacije iznose približno 12.000 KM po kandidatu, odnosno ukupno oko 36.000 KM za sva tri doktora. Tokom školovanja odabrani kandidati zadržavaju redovnu platu, kao i pripadajuća prava i naknade u skladu sa svojim formacijskim mjestom.

Prije početka specijalizacije kandidati će s Ministarstvom odbrane BiH potpisati ugovor kojim se obavezuju da će nakon završetka obrazovanja ostati u profesionalnoj vojnoj službi najmanje onoliko koliko je trajala specijalizacija. Nakon toga imaju obavezu provesti još četiri godine u rezervnom sastavu Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Izbor kandidata provodit će posebna komisija, koja će provjeravati ispunjenost propisanih uslova i dokumentaciju prijavljenih. Prilikom odabira vodit će se računa i o ravnopravnoj zastupljenosti spolova.

Rok za prijavu je osam dana od dana objavljivanja oglasa na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH. Kandidati su dužni dostaviti prijavni obrazac s naznačenom specijalizacijom i saglasnost ili mišljenje neposredno nadređenog komandanta odnosno rukovodioca.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom na adresu Ministarstva odbrane BiH, Hamdije Kreševljakovića 98, 71000 Sarajevo, uz naznaku da se radi o internom oglasu za stručno obrazovanje i usavršavanje doktora medicine u 2026. godini.

Obrasci za prijavu i dodatne informacije dostupni su na službenoj stranici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.