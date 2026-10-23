Završena najveća vojna vježba OS BiH u 2026. godini: NATO ocjenjivači dali visoke ocjene

Vježba „Trenutni odgovor 26“, najveća i najsloženija vojna vježba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ovoj godini, uspješno je završena danas na poligonu Manjača. U aktivnostima je učestvovalo oko 1.200 pripadnika OS BiH i ocjenjivačkih struktura NATO-a, a preliminarni rezultati pokazuju visok nivo operativne spremnosti domaćih jedinica.

Tokom vježbe, koja je završena 23. oktobra, deklarisane jedinice Oružanih snaga BiH provjeravale su sposobnost izvršavanja zadataka u realnim terenskim uslovima, s posebnim naglaskom na saradnju i usklađenost s vojnim snagama partnerskih zemalja i članica NATO saveza.

U ocjenjivanju su učestvovali stručnjaci NATO Komande združenih snaga u Napulju i certificirani ocjenjivači Oružanih snaga BiH.

Visoke ocjene u svih sedam područja NATO ocjenjivanja

Prema preliminarnom izvještaju NATO ocjenjivačkog tima iz Napulja, deklarisane jedinice OS BiH ostvarile su izuzetno visoke ocjene u svih sedam područja procjene operativnih sposobnosti.

Konačne rezultate tek trebaju potvrditi nadležni NATO timovi.

Direktor vježbe, brigadni general dr. Jasmin Čajić, čestitao je svim učesnicima na uspješno izvršenim zadacima, ističući profesionalizam, disciplinu i saradnju tokom realizacije aktivnosti.

Posebno je naglasio da je vježba protekla bez sigurnosnih incidenata, uz poštivanje propisanih procedura i visok nivo obučenosti angažovanih jedinica.

Čajić je zahvalio i međunarodnim i domaćim ocjenjivačkim timovima, koje je predvodio pukovnik Robert Marciano u svojstvu višeg NATO monitora.

Oružane snage BiH čekaju konačnu ocjenu NATO tima

Zadovoljstvo rezultatima izrazio je i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, generalpukovnik Gojko Knežević, koji smatra da su postavljeni ciljevi vježbe ostvareni.

„Na osnovu uvida koji sam ostvario kontrolom jedinica u pripremnoj fazi vježbe, te informacija koje su mi pristizale sa terena tokom realizacije iste, uvjeren sam da je cilj vježbe ostvaren u potpunosti, ali ipak sačekat ćemo konačno mišljenje domaćih i međunarodnih ocjenjivača“, poručio je Knežević.

Iz Oružanih snaga BiH ističu da je vježba „Trenutni odgovor 26“ omogućila provjeru sposobnosti jedinica za djelovanje u međunarodnom okruženju i primjenu NATO standarda.

Iako su planirane aktivnosti na Manjači završene, brigadni general Čajić naglasio je da će vježba biti u potpunosti okončana tek nakon sigurnog povratka svih učesnika i vojne opreme u njihove matične jedinice.