NATO upozorava na sve intenzivnije sigurnosne prijetnje članicama Saveza, uključujući sabotaže željezničke infrastrukture, napade na brodove, cybernapade i narušavanje zračnog prostora.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je danas u Berlinu da su savezničke države sve češće izložene različitim oblicima napada te da moraju dodatno ojačati zaštitu ključne infrastrukture.

Govoreći na godišnjem zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a, Rutte je naglasio da se prijetnje više ne odnose isključivo na vojne objekte, nego i na civilnu infrastrukturu od koje zavisi svakodnevni život građana.

Kao primjere naveo je podmetanje požara u fabrikama, ometanje rada aerodroma dronovima, sabotaže željezničkih pruga i napade na teretne brodove.

Posebno je upozorio na cybernapade, za koje je rekao da su postali gotovo neprestana prijetnja državama članicama.

NATO upozorava da su ugrožene i ključne infrastrukturne mreže

Rutte se osvrnuo na sigurnosni incident koji se u petak dogodio u Poljskoj, kao i na nekoliko ozbiljnih događaja na Crnom moru tokom posljednjih sedmica.

Naveo je da NATO sarađuje s Rumunijom, Bugarskom i Turskom kako bi se unaprijedila sigurnost u crnomorskoj regiji i smanjio rizik od novih incidenata.

Prema njegovim riječima, povezanost evropskih država znači da posljedice napada na infrastrukturu jedne zemlje mogu osjetiti i druge članice Saveza.

Posebno su osjetljivi gasovodi, energetske mreže, podmorski kablovi i transportni pravci, čiji poremećaji mogu imati posljedice po privredu i sigurnost stanovništva.

„Svi smo meta i svi smo pogođeni“, poručio je Rutte, pozivajući saveznike da unaprijede sposobnosti otkrivanja i sprečavanja novih prijetnji.

Naglasio je da se ovakve aktivnosti neće zaustaviti u skorije vrijeme te da članice moraju djelovati zajednički.

Veća ulaganja u odbranu i proizvodnju naoružanja

Generalni sekretar NATO-a pozvao je države članice da ubrzaju ulaganja u odbrambene kapacitete i povećaju proizvodnju vojne opreme.

Poseban naglasak stavio je na sisteme protivzračne odbrane, bespilotne letjelice, tehnologiju za njihovo otkrivanje i neutralizaciju te precizno oružje velikog dometa.

Rutte je istakao da se očekuje da će nekoliko članica već ove godine dostići ili premašiti nivo izdvajanja od pet posto bruto domaćeg proizvoda za odbranu i povezane sigurnosne potrebe. Prema ranijem dogovoru NATO-a, ostale članice imaju cilj dostizanja tog nivoa do 2035. godine.

Govoreći o jačanju vojne industrije, naveo je da Savez povećava kapacitete za proizvodnju municije.

Prema njegovim procjenama, članice NATO-a mogle bi do 2027. godine raspolagati godišnjim proizvodnim kapacitetom od približno četiri miliona artiljerijskih granata, što je gotovo dvostruko više nego 2025. godine.