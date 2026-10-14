Italijanski general Roberto Vergori preuzeo komandu nad NATO misijom na Kosovu

NATO misija na Kosovu (KFOR) od danas ima novog komandanta. Italijanski general Roberto Vergori preuzeo je dužnost od turskog generala Ozkana Ulutasa na svečanoj ceremoniji održanoj u bazi „Film City“ u Prištini.

Vergori će mirovnu misiju predvoditi tokom narednih godinu dana.

Primopredaji komande prisustvovali su predsjednica Kosova Justina Shiroka-Pula, premijer Albin Kurti, predsjednica Skupštine Albulena Haxhiu, kao i predstavnici domaćih i međunarodnih institucija.

Predsjednica Kosova zahvalila je pripadnicima KFOR-a na doprinosu očuvanju mira i sigurnosti tokom proteklih 27 godina, naglašavajući da je saradnja s NATO snagama imala značajnu ulogu u jačanju kosovskih sigurnosnih institucija.

Posebno je istakla opredijeljenost Kosova za članstvo u NATO-u, uz nastavak saradnje sa saveznicima i uključivanje u program Partnerstvo za mir.

Prema njenim riječima, KFOR ostaje važan dio sigurnosnog sistema Kosova, a njegovo prisustvo doprinosi stabilnosti i povjerenju građana. Naglasila je da Kosovo želi postati ne samo korisnik međunarodne sigurnosne podrške nego i aktivan učesnik u njenom osiguravanju.

KFOR već 27 godina djeluje na Kosovu

Komandant NATO-ove Komande združenih savezničkih snaga u Napulju, admiral George M. Wikoff, podsjetio je da pripadnici KFOR-a iz više od 31 države već duže od 27 godina učestvuju u očuvanju sigurnosti na Kosovu.

Dosadašnji komandant Ozkan Ulutas, koji je na čelu misije bio tokom protekle godine, istakao je da mu je predstavljalo čast predvoditi jednu od najdugotrajnijih NATO operacija.

U oproštajnom obraćanju naglasio je da stanovnici Kosova, uprkos međusobnim razlikama, dijele želju za mirnom i stabilnom budućnošću.

Prema njegovim riječima, KFOR je tokom prethodnog perioda nastojao osigurati sigurno okruženje za sve zajednice, ali i uslove za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, koji se odvija uz posredovanje Evropske unije.

Ulutas je poručio da je za dugoročnu stabilnost neophodno pronalaziti rješenja koja će uvažavati prava svih stanovnika Kosova.

Novi komandant Roberto Vergori preuzima odgovornost za 31. rotaciju KFOR-a. Italijanski general ima prethodno iskustvo u međunarodnim vojnim misijama, uključujući angažmane na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu.