Oružane snage BiH: Razgovori s turskom delegacijom

Oružane snage BiH i nastavak vojne saradnje s Turskom bile su među glavnim temama današnjeg sastanka zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slavena Galića s delegacijom Generalštaba Oružanih snaga Republike Turske. Delegaciju je predvodio generalpukovnik Sebahatin Kilinć, komandant za međunarodne zajedničke strateške poslove.

Na sastanku je razgovarano o unapređenju bilateralne saradnje, modernizaciji vojnih kapaciteta i pitanjima od zajedničkog interesa dvije države.

Susretu su prisustvovali i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse, generalmajor Mirsad Ahmić, pomoćnik ministra odbrane BiH za međunarodnu saradnju Zoran Šainović te drugi saradnici.

Oružane snage BiH nastavljaju saradnju s Turskom

Galić je tokom razgovora istakao da NATO put ostaje jedan od prioriteta, naglašavajući opredijeljenost za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u ovom vojnom savezu.

Posebno je ukazao na značaj podrške koju Turska pruža u modernizaciji i opremanju bh. vojske, kroz donacije, zajedničke vježbe, obuke i školovanje vojnog kadra.

„Posebno cijenimo podršku školovanju i obuci pripadnika OS BiH, uključujući dugoročni program obuke pilota i školovanje kadeta na vojnim akademijama u Turskoj“, izjavio je Galić.

Tokom sastanka istaknut je i doprinos turskog kontingenta u misiji EUFOR-a očuvanju sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

Galić je zahvalio Republici Turskoj na dosadašnjoj podršci i partnerstvu, izrazivši očekivanje da će saradnja dvije države u oblasti odbrane biti nastavljena i u narednom periodu.