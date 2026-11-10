Oružane snage BiH održale memorijalni turnir u čast Nedeljka Radića i Armina Salkića

Ali Huremović
Oružane snage BiH održale memorijalni turnir u čast Nedeljka Radića i Armina Salkića

Memorijalni turnir „Igrajmo za Nedeljka Radića i Armina Salkića“ održan je jučer u hotelu Hills na Ilidži, u znak sjećanja na dvojicu tragično preminulih pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Malonogometno takmičenje organizovano je i povodom obilježavanja Dana Oružanih snaga BiH.

Kaplar Nedeljko Radić i vojnik I klase Armin Salkić bili su pripadnici Bataljona vojne policije Brigade taktičke podrške OS BiH. Turnir je okupio članove njihovih porodica, predstavnike Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, pripadnike Brigade taktičke podrške i gostujuće ekipe.

Prisutnima su se na početku obratili brigadir Saša Lazarević, načelnik Brigade taktičke podrške, i brigadir Kemal Suljević, načelnik Odjeljenja za fizičku spremnost i sport Zajedničkog štaba OS BiH.

Lazarević je posebno pozdravio porodice preminulih pripadnika, naglašavajući značaj očuvanja uspomene na njihove kolege, dok je Suljević turnir zvanično proglasio otvorenim.

Memorijalni turnir obilježila recitacija Anastasije Radić

Posebno emotivan trenutak obilježila je Anastasija Radić, kćerka preminulog Nedeljka Radića, koja je recitacijom posvećenom svom ocu i Arminu Salkiću odala počast njihovom sjećanju.

Nakon recitacije Anastasija je simboličnim početnim udarcem označila početak takmičenja.

Na turniru su učestvovale četiri ekipe, a prvo mjesto osvojila je ekipa lokalne zajednice općine Vitez.

Drugo mjesto pripalo je ekipi 4. bataljona logističke podrške Komande logistike, dok je trećeplasirana bila ekipa Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške.

Organizacijom ovog sportskog događaja Oružane snage BiH nastavile su tradiciju čuvanja uspomene na preminule pripadnike, uz okupljanje njihovih porodica, kolega i prijatelja.

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