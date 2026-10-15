Oružane snage BiH završile prvu vlastitu obuku operatera dronova

Oružane snage BiH uspješno su završile prvu vlastitu obuku operatera bespilotnih letjelica, čime je napravljen značajan korak u razvoju sposobnosti za samostalno osposobljavanje vojnog osoblja. Obuka je trajala od 28. septembra do 14. oktobra 2026. godine, a realizovana je na simulatorima u okviru NATO inicijative za izgradnju odbrambenih kapaciteta (DCBI).

Tokom obuke polaznici su stekli teorijska i praktična znanja iz upravljanja bespilotnim letjelicama, planiranja i provođenja misija, korištenja senzora te primjene sigurnosnih procedura.

Dio programa proveden je na simulatoru RAPAS, koji omogućava uvježbavanje različitih operativnih situacija u sigurnim i kontrolisanim uslovima.

Oružane snage BiH razvijaju vlastiti instruktorski kadar

Završetkom prve obuke stvoreni su uslovi za daljnji razvoj domaćih kapaciteta za upravljanje dronovima, posebno u oblastima obavještajnog rada, nadzora, izviđanja i identifikacije ciljeva.

Simulator RAPAS i sistemi COMET ostaju u vlasništvu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koristit će se za nastavak osposobljavanja pripadnika vojske.

Nakon provođenja narednih faza obuke planirano je osposobljavanje vlastitog instruktorskog kadra, čime će biti omogućeno da buduće generacije operatera dronova obučavaju instruktori iz sastava OS BiH.

Na taj način smanjit će se potreba za oslanjanjem na vanjske instruktore, uz mogućnost kontinuiranog prenošenja znanja i održavanja stečenih sposobnosti.

Oružane snage BiH ovim aktivnostima nastavljaju proces modernizacije i jačanja interoperabilnosti s NATO partnerima, uz razvoj sposobnosti koje doprinose efikasnijem prikupljanju informacija, podršci komandovanju i izvršavanju zakonom definisanih zadataka.