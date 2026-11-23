Električni češalj protiv ćelavosti, koji su razvili kineski naučnici, pokazao je obećavajuće rezultate u eksperimentalnim istraživanjima na miševima. Nakon samo 28 dana tretmana, dlaka je ponovo prekrila gotovo 98 posto tretiranog područja. Ipak, naučnici upozoravaju da uređaj još nije ispitan na ljudima i da je prerano govoriti o novom lijeku protiv gubitka kose.

Istraživači s Univerziteta Beihang u Pekingu razvili su uređaj nazvan Detangle, koji izgledom podsjeća na nešto veći plastični češalj. Međutim, umjesto običnih zubaca, opremljen je elektrodama koje proizvode električne impulse i omogućavaju prodiranje eksperimentalnih tretmana u kožu.

Rezultati istraživanja objavljeni su početkom novembra u naučnom časopisu Nature Communications, a pokazuju da bi kombinacija električne stimulacije i ciljane terapije mogla otvoriti nove mogućnosti u liječenju gubitka kose.

Kako funkcioniše električni češalj protiv ćelavosti?

Uređaj koristi posebno raspoređene zupce različitih dužina koji stvaraju pulsirajuće električno polje. Takav sistem omogućava da terapijske supstance prodru znatno dublje prema folikulima dlake nego kod uobičajenog nanošenja preparata na površinu kože.

Naučnici navode da električno polje omogućava djelovanje na području folikula do devet puta dublje u odnosu na konvencionalne metode površinske primjene.

Istovremeno se koriste dva eksperimentalna genetska tretmana. Jedan potiče stvaranje krvnih žila oko folikula, dok drugi smanjuje djelovanje enzima povezanog s nastankom dihidrotestosterona, hormona koji ima značajnu ulogu u razvoju nasljednog gubitka kose.

Kombinacijom ovih postupaka istraživači nastoje stimulisati rast dlake i usporiti procese koji dovode do slabljenja folikula.

Nakon 28 dana obnovljeno gotovo 98 posto dlake

Eksperimentalno istraživanje provedeno je na miševima kod kojih je gubitak dlake izazvan hormonskim tretmanom, kako bi se simulirali određeni procesi karakteristični za androgenetsku alopeciju, najčešći oblik ćelavosti kod ljudi.

Tokom četiri sedmice naučnici su upoređivali djelovanje standardnih lijekova i novog uređaja.

Kod miševa tretiranih finasteridom zabilježena je obnova približno 50 posto dlake, dok je minoksidil omogućio obnovu oko 70 posto.

Najbolji rezultat postignut je kombinacijom električne stimulacije i oba eksperimentalna tretmana putem češlja Detangle. Nakon 28 dana dlaka je ponovo prekrila 97,85 posto tretiranog područja.

Istraživači smatraju da ovakvi rezultati pokazuju potencijal tehnologije za razvoj novih metoda liječenja gubitka kose.

Kada bi uređaj mogao biti dostupan ljudima?

Uprkos ohrabrujućim rezultatima, električni češalj protiv ćelavosti još je u eksperimentalnoj fazi i nije dostupan kao odobrena medicinska terapija.

Jedno od ključnih ograničenja istraživanja jeste činjenica da se gubitak dlake kod laboratorijskih miševa razlikuje od ćelavosti kod ljudi, koja se često razvija postepeno, tokom više godina.

Osim toga, eksperimentalne genetske terapije koje se koriste u uređaju moraju proći dodatne provjere sigurnosti i djelotvornosti prije eventualne primjene na ljudima.

Androgenetska alopecija pogađa veliki broj muškaraca i žena širom svijeta. Prema procjenama istraživača, s ovim oblikom gubitka kose suočava se više od 1,5 milijardi ljudi.

Za sada ne postoje klinički dokazi da bi uređaj Detangle mogao postići iste rezultate kod ljudi kao u laboratorijskim uslovima na miševima. – PROČITAJTE ORIGINALNO NAUČNO ISTRAŽIVANJE.