Ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića ponovo će biti predmet sudske odluke sutra, kada je u Kantonalnom sudu u Sarajevu zakazano izricanje presude Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu. Presuda u ponovljenom postupku bit će izrečena u 9 sati, potvrđeno je iz ovog suda.

Marinković i Macan ponovo su se našli pred sudom nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo prvostepenu presudu kojom su bili osuđeni na ukupno 60 godina zatvora.

Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 27. decembra 2024. godine Marinkoviću je bila izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora od 45 godina, dok je Macan bio osuđen na 15 godina zatvora.

Vrhovni sud FBiH je 22. decembra 2025. godine djelimično prihvatio žalbe odbrane, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje, koje je počelo u martu ove godine.

Ubistvo sarajevskih policajaca dogodilo se 2018. godine

Policijski službenici Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su 26. oktobra 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino Polje.

Prema optužnici, policajci su u Geteovoj ulici zatekli počinioce tokom krađe automobila, nakon čega je na njihovo službeno vozilo ispaljeno najmanje 20 hitaca.

Šehović je preminuo na mjestu napada, dok je Vujinović od zadobijenih povreda preminuo nekoliko sati kasnije.

Optužnica protiv osumnjičenih potvrđena je u decembru 2022. godine, više od četiri godine nakon ubistva.

Jedan od optuženih ranije priznao krivicu

U ovom predmetu prvobitno je bio optužen i Marko Trifković, koji je s Tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice.

Na osnovu tog sporazuma pravosnažno je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina.

Trifković nije obuhvaćen ponovljenim postupkom protiv Marinkovića i Macana, pa će se sutrašnja presuda odnositi isključivo na ovu dvojicu optuženih.