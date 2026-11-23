Bojkot Vijeća ministara BiH najavili su predstavnici SNSD-a zbog posljednjih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Staša Košarac izjavio je danas da nema smisla održavati sutrašnju sjednicu te poručio da odlučivanje u ovoj instituciji treba zaustaviti dok Ustavni sud BiH ne povuče odluke koje on smatra neustavnim.

Košarac je poručio da ministri iz Republike Srpske neće učestvovati u, kako je naveo, prividu normalnog funkcionisanja državnih institucija dok se istovremeno, prema njegovoj ocjeni, ugrožavaju ustavna prava i položaj Republike Srpske.

„Nećemo učestvovati u prividu normalnog institucionalnog funkcionisanja, dok se istovremeno direktno ugrožavaju ustavna prava i položaj Republike Srpske. Zato će naš odgovor na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara biti jasan, jedinstven i nedvosmislen“, izjavio je Košarac.

Bojkot Vijeća ministara BiH zbog dvije odluke Ustavnog suda

Povod za najavu blokade su odluke koje je Ustavni sud BiH donio na sjednici održanoj 19. i 20. novembra.

Sud je proglasio neustavnom odredbu Krivičnog zakonika Republike Srpske kojom je bilo predviđeno kažnjavanje javnog isticanja i korištenja simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Istovremeno je stavio van snage izjavu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o povredi vitalnog interesa Republike Srpske, kao i odluku Narodne skupštine RS kojom je ta izjava potvrđena.

Riječ je o postupku koji se odnosio na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Ustavni sud utvrdio je da nisu bili ispunjeni ustavni uslovi za korištenje mehanizma zaštite vitalnog entitetskog interesa, zbog čega odluka Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije ostaje na snazi.

Košarac traži zaustavljanje odlučivanja

Košarac smatra da je Ustavni sud svojim posljednjim odlukama izazvao vanrednu političku situaciju u Bosni i Hercegovini.

„Ne možemo se ponašati kao da se ništa nije dogodilo“, poručio je Košarac, ističući da ministri iz Republike Srpske podržavaju političke stavove ovog entiteta.

Prema njegovim riječima, zaustavljanje odlučivanja u Vijeću ministara predstavlja politički odgovor na postupanje Ustavnog suda, čije odluke ocjenjuje kao neustavne i suprotne Dejtonskom sporazumu.

Najavljeni bojkot Vijeća ministara BiH odnosi se na sjednicu zakazanu za sutra, 24. novembra, a za sada nije poznato hoće li sjednica biti održana i na koji način će se najavljena blokada odraziti na njen rad.