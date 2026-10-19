Sutra vanredna sjednica Vijeća ministara BiH zbog glasanja državljana Srbije

Adin Jusufović
Vijeće ministara BiH povećalo maksimalnu podršku projektima Kreativne Evrope na 100.000 KM

Vanredna sjednica Vijeća ministara BiH zakazana je za sutra, a ministri bi se trebali izjasniti o zahtjevu da se državljanima Srbije omogući glasanje na teritoriji Bosne i Hercegovine na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji.

Informaciju je objavio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, navodeći da će sjednica biti održana telefonskim putem.

„Očekujem da će Vijeće ministara BiH podržati ovaj zahtjev, čime bi se stvorili uslovi za glasanje državljana Srbije na teritoriji BiH“, poručio je Košarac.

Zahtjev za održavanje vanredne sjednice uputio je još prošle sedmice, nakon što je Ambasada Srbije u BiH zatražila saglasnost za organizovanje glasanja na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini.

Prema dostavljenom obrazloženju, Ambasada Srbije je 28. septembra obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova BiH da će parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 25. oktobra, te zatražila odobrenje za otvaranje biračkih mjesta na teritoriji BiH.

U zahtjevu se navodi i princip reciprociteta, s obzirom na to da je državljanima Bosne i Hercegovine omogućeno glasanje na izborima na teritoriji Srbije.

Košarac je ranije izjavio da neće odustati od ovog zahtjeva, upozorivši da će Republika Srpska, kako je naveo, adekvatno reagovati ukoliko pitanje glasanja državljana Srbije u BiH ne bude riješeno.

Odluka o davanju saglasnosti za organizovanje glasanja trebala bi biti razmatrana na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara BiH.

pročitajte i ovo

BiH

Vijeće ministara BiH danas o budžetu, Schengenu i izvještaju OSA-e

Vijesti

Vijeće ministara BiH sutra o migracijama, deminiranju i projektu u Živinicama

Vijesti

Vijeće ministara BiH smanjuje carinske stope za određene robe do kraja...

BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo prijedlog za izgradnju vjetroparka „Poklečani“

Vijesti

Vijeće ministara usvojilo dokument za Evropsku komisiju: Evo šta BiH šalje...

Vijesti

BHRT-u uplaćeno šest miliona KM pomoći

Magazin

Japanci obnovili ulicu za sedam dana: Koliko bi to trajalo u BiH?

Vijesti

Evo kada počinje zimsko računanje vremena

BiH

Profesorica iz Tuzle osuđena na godinu zatvora zbog lažiranja podataka o studentskim ispitima

Vijesti

Zimski red letenja iz Tuzle: Koje linije ostaju?

BiH

Izetbegović najavio novu koaliciju: Razgovori idu u dobrom smjeru

Učitati više