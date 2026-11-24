U dnevniku TV Slon, Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili ovaj utorak, 24. novembar 2026. godine:

*** Naser Orić i Nikolina Šljivić su među pet osoba uhapšenih u akciji „Emisar“ zbog sumnje na pomaganje odbjeglom Đorđu Ždrali, za kojim se traga u vezi s pokušajem teškog ubistva.

*** Kantonalni sud u Sarajevu u ponovljenom postupku nepravosnažno je osudio Savu Marinkovića na 45, a Aleksandra Macana na 15 godina zatvora zbog ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, te teške krađe.

*** Sjednica Vijeća ministara BiH danas nije održana jer ministri iz SNSD-a nisu podržali dnevni red, čime je odgođeno i razmatranje sporazuma o više od 45 miliona eura pomoći Evropske unije za saniranje posljedica poplava.

*** Centralna izborna komisija BiH ovjerila je 13 kandidatskih listi sa ukupno 20 kandidata iz TK za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH.

*** Mladi poljoprivrednici okupili su se danas ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu, zahtijevajući isplatu devet miliona KM namijenjenih podršci njihovoj proizvodnji.

*** Vlada TK donijela je odluku o izradi nove Strategije razvoja Kantona za period od 2028. do 2034. godine.

*** Komandant EUFOR-a u BiH Maurizio Fronda posjetio je danas Tuzlu i uručio zahvalnice MUP-u TK, UKC-u Tuzla i Međunarodnom aerodromu Tuzla za pomoć pruženu nakon helikopterske nesreće u Brčkom.

*** Bosna i Hercegovina sutra obilježava Dan državnosti i 83. godišnjicu prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, a 25. novembar neradni je dan u Federaciji BiH.

*** UEFA je utvrdila termine kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine, a reprezentacija BiH žrijeb kvalifikacionih grupa, zakazan za 6. decembar u Belfastu, dočekuje u drugom šeširu.