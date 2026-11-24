Sjednica Vijeća ministara BiH danas je završena bez usvajanja dnevnog reda jer ministri iz SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić nisu podržali njegovo usvajanje, čime je onemogućeno donošenje planiranih odluka.

Blokadu rada državne izvršne vlasti najavili su jučer, izražavajući nezadovoljstvo posljednjim odlukama Ustavnog suda BiH.

Koje odluke ostaju na čekanju?

Vijeće ministara BiH danas je trebalo razmatrati izmjene odluke o posebnom dodatku na plate policijskih službenika u državnim policijskim organima i pripadnicima SIPA-e koji obavljaju operativno-istražne poslove.

Na čekanju su ostali i prijedlog odluke o formiranju Vijeća za djecu BiH, Program javnih investicija institucija BiH za period od 2027. do 2029. godine, kao i Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici za narednu godinu.

Ministri nisu odlučivali ni o potvrđivanju imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije, kao ni o imenovanjima u upravne odbore Nezavisnog operatora sistema i Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari.

Razlog blokade odluke Ustavnog suda BiH

Ministri SNSD-a kao razlog blokade navode dvije posljednje odluke Ustavnog suda BiH.

Prva se odnosi na poništavanje izjave članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o povredi vitalnog interesa Republike Srpske u vezi s imenovanjem Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Drugom odlukom neustavnom je proglašena odredba Krivičnog zakona Republike Srpske kojom se kažnjava isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Staša Košarac zatražio je obustavu odlučivanja u ovoj instituciji sve dok Ustavni sud BiH ne povuče navedene odluke.