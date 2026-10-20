Danas vanredna sjednica Vijeća ministara BiH zbog glasanja državljana Srbije

Danas će biti održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH na kojoj će ministri razmatrati zahtjev da se državljanima Srbije omogući glasanje na teritoriji Bosne i Hercegovine na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji.

Sjednica će biti održana telefonskim putem, a informaciju je potvrdio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

Košarac je ranije izrazio očekivanje da će Vijeće ministara BiH podržati zahtjev i time omogućiti organizovanje glasanja državljana Srbije na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini.

Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice uputio je prošle sedmice, nakon što je Ambasada Srbije zatražila saglasnost nadležnih institucija BiH za provođenje glasanja.

Ambasada Srbije je 28. septembra obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova BiH da su parlamentarni izbori u Srbiji zakazani za 25. oktobar, uz zahtjev da se biračka mjesta otvore i na teritoriji Bosne i Hercegovine.

U obrazloženju zahtjeva naveden je i princip reciprociteta, s obzirom na to da je državljanima BiH ranije bilo omogućeno glasanje na izborima u Srbiji.

Košarac je prethodno poručio da neće odustati od zahtjeva, uz upozorenje da će Republika Srpska, prema njegovim riječima, reagovati ukoliko pitanje glasanja državljana Srbije u BiH ne bude riješeno.

O davanju saglasnosti za organizovanje glasanja ministri bi se trebali izjasniti na današnjoj sjednici.