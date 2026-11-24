Vijeće ministara BiH danas bi trebalo održati sjednicu na kojoj će ministri razmatrati niz odluka, programa i imenovanja, uprkos pozivu zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara Staše Košarca da se obustavi rad ove institucije.

Košarac je jučer izjavio da održavanje sjednice nema smisla sve dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne povuče posljednje odluke, koje on smatra neustavnim i suprotnim Dejtonskom mirovnom sporazumu.

„Ne možemo se ponašati kao da se ništa nije dogodilo“, kazao je Košarac.

Na predloženom dnevnom redu sjednice nalazi se odluka o osnivanju Vijeća za djecu BiH, kao i izmjene odluke o visini posebnog dodatka na platu policijskim službenicima i određenim državnim službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Vijeće ministara BiH trebalo bi razmatrati i Godišnju platformu o obavještajno-sigurnosnoj politici za 2027. godinu, Program javnih investicija institucija BiH za period od 2027. do 2029. godine, te prijedloge programa rada državnih institucija.

U drugom krugu glasanja ministri bi se trebali izjasniti o imenovanju članova upravnih odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH i Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari.

Predviđeno je i razmatranje odluke o potvrđivanju imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kao i materijala koji se odnose na imenovanja u Direkciji za civilno zrakoplovstvo i Komisiji za koncesije BiH.