Vijeće ministara BiH imenovalo novog vršioca dužnosti direktora Službenog lista

Vijeće ministara BiH na 92. vanrednoj telefonskoj sjednici, održanoj u utorak, 3. novembra, dalo je saglasnost na odluku o imenovanju Tomislava Zelenike za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća NIO Službeni list Bosne i Hercegovine.

Odluka je donesena nakon smrti dosadašnjeg direktora Dragana Prusine, kako bi se osigurao kontinuitet rada ovog javnog preduzeća.

Tomislav Zelenika obavljat će funkciju vršioca dužnosti direktora do završetka konkursne procedure, a najduže tri mjeseca.

Vijeće ministara BiH dalo saglasnost na privremeno imenovanje

Odluku o imenovanju prethodno je donio Upravni odbor JP NIO Službeni list BiH, a Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dostavilo ju je Vijeću ministara BiH na saglasnost.

Upravni odbor istovremeno je obavijestio Vijeće ministara BiH da je donesena i odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora ovog preduzeća.

Novi direktor bit će imenovan na mandat od četiri godine, nakon provođenja konkursne procedure.