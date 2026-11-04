Vijeće ministara BiH imenovalo novog vršioca dužnosti direktora Službenog lista

Ali Huremović
Vijeće ministara BiH imenovalo novog vršioca dužnosti direktora Službenog lista

Vijeće ministara BiH na 92. vanrednoj telefonskoj sjednici, održanoj u utorak, 3. novembra, dalo je saglasnost na odluku o imenovanju Tomislava Zelenike za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća NIO Službeni list Bosne i Hercegovine.

Odluka je donesena nakon smrti dosadašnjeg direktora Dragana Prusine, kako bi se osigurao kontinuitet rada ovog javnog preduzeća.

Tomislav Zelenika obavljat će funkciju vršioca dužnosti direktora do završetka konkursne procedure, a najduže tri mjeseca.

Vijeće ministara BiH dalo saglasnost na privremeno imenovanje

Odluku o imenovanju prethodno je donio Upravni odbor JP NIO Službeni list BiH, a Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dostavilo ju je Vijeću ministara BiH na saglasnost.

Upravni odbor istovremeno je obavijestio Vijeće ministara BiH da je donesena i odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora ovog preduzeća.

Novi direktor bit će imenovan na mandat od četiri godine, nakon provođenja konkursne procedure.

pročitajte i ovo

Vijesti

Rebalans budžeta Tuzle: Više novca za vodu, prevoz i Dom penzionera

BiH

Vlada FBiH ograničila cijene 100 proizvoda, plin skuplji za 12 posto

Vijesti

Glasanje državljana Srbije u BiH odobreno na 27 lokacija

Vijesti

Danas vanredna sjednica Vijeća ministara BiH zbog glasanja državljana Srbije

BiH

Sutra vanredna sjednica Vijeća ministara BiH zbog glasanja državljana Srbije

BiH

Vijeće ministara BiH danas o budžetu, Schengenu i izvještaju OSA-e

BiH

Zdravstveno osiguranje rudara: Postignut dogovor za Zenicu, Kakanj i Brezu, ali dugovanja ostaju problem

Vijesti

Vremenska prognoza: Kiša danas slabi, stižu sunčaniji dani

Vijesti

Trump izgubio kontrolu nad oba doma Kongresa, šta to znači?

Vijesti

OKK Sloboda Energoinvest nakon velikog preokreta savladala Podgoricu

BiH

Godinu dana od požara u Domu penzionera Tuzla: 17 izgubljenih života, sedam optuženih i pitanja na koja niko ne odgovara

Učitati više