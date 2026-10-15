Vijeće ministara BiH danas o budžetu, Schengenu i izvještaju OSA-e

Adin Jusufović
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Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebalo bi razmatrati više važnih pitanja, među kojima su izvršenje državnog budžeta, pripreme za Schengen akcijski plan te izmjene propisa o sprečavanju pranja novca.

Pred ministrima će se naći Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza države za prvih šest mjeseci 2026. godine, kao i informacija o realizaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ tokom 2025. godine.

Dnevnim redom predviđeno je i razmatranje godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2027. godinu.
Jedna od važnijih tačaka odnosi se na prijedlog formiranja radne grupe koja bi bila zadužena za pripremu Schengen akcijskog plana BiH.

Također, ministri bi trebali odlučivati o osnivanju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Na sjednici bi trebao biti razmatran i Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period od januara do juna ove godine.
Pod oznakom povjerljivo predviđeno je razmatranje Izvještaja o radu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 2025. godinu.

Ministri bi se trebali izjasniti i o izvještaju koji se odnosi na učešće pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u međunarodnim operacijama podrške miru tokom prve polovine 2026. godine.

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