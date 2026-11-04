Vremenska prognoza: Kiša danas slabi, stižu sunčaniji dani

Vremenska prognoza za danas najavljuje pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu zemlje, uz povremenu slabu kišu u Bosni, dok će Hercegovina imati više sunčanih intervala. Padavine će postepeno slabiti, a već od sutra očekuje se stabilizacija vremenskih prilika.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosni će prijepodne lokalno padati slaba kiša, dok je na planinama u jutarnjim satima moguć slab snijeg. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Temperature zraka u većem dijelu zemlje kretat će se između 4 i 10 stepeni, dok će na jugu dnevne vrijednosti dostizati od 15 do 18 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza BiH: Od četvrtka stabilnije vrijeme

U četvrtak se u Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će u Bosni i sjevernim dijelovima Hercegovine prevladavati oblaci. Jutarnje temperature kretat će se između 2 i 7 stepeni, na jugu do 10, a dnevne uglavnom od 5 do 10 stepeni, u Hercegovini do 18 stepeni.

Petak će donijeti sunčanije vrijeme u Hercegovini i jugozapadnim dijelovima Bosne, dok će se u ostatku zemlje zadržati niska oblačnost. Jutarnje temperature mogle bi se spustiti i ispod nule.

Tokom vikenda, 7. i 8. novembra, očekuje se uglavnom suho vrijeme s dužim sunčanim intervalima. Ipak, u kotlinama, duž riječnih tokova i na planinskim prijevojima moguća je pojava magle i niske oblačnosti.

Nova promjena vremena od 10. novembra

Vremenska prognoza BiH za narednih 15 dana pokazuje da bi stabilnije vremenske prilike mogle potrajati do početka naredne sedmice, nakon čega slijedi novi period nestabilnog vremena.

Prema srednjoročnoj prognozi FHMZ-a, od utorka, 10. novembra, očekuju se češće padavine širom zemlje. Nešto veće količine kiše prognoziraju se u Hercegovini 12. i 13. novembra, dok bi krajem prognoznog perioda padavine mogle biti izraženije u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne.

Od 14. novembra očekuje se i osjetnije zahlađenje. Jutarnje temperature u Bosni mogle bi se kretati od minus 4 do 1 stepen, a dnevne između 4 i 9 stepeni Celzijusa. Na planinama se ponovo očekuje mogućnost snijega.