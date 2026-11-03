Vrijeme u BiH danas: Kiša u većem dijelu zemlje, na planinama snijeg

Danas će vrijeme u BiH biti pretežno oblačno vrijeme s kišom, dok se na planinama očekuje slab snijeg, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

U većem dijelu zemlje padavine će obilježiti utorak, dok se u drugoj polovini dana na jugu Hercegovine očekuje djelimično razvedravanje.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 3 do 9 stepeni, a na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 4 do 10 stepeni, dok će u Hercegovini biti toplije, od 12 do 18 stepeni Celzijusa.

Vrijeme u BiH: U Tuzli oblačno i kišovito

Prema prognozi FHMZ-a, u Tuzli će danas preovladavati oblačno vrijeme s kišom, uz temperaturu zraka oko 7 do 8 stepeni.

Slično vrijeme očekuje se i u ostalim dijelovima Bosne, dok će na višim planinama padati slab snijeg.

U srijedu se u Bosni nastavlja pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost povremene slabe kiše. U Hercegovini se očekuje sunčanije vrijeme uz umjerenu oblačnost, dok će dnevne temperature u Bosni iznositi od 4 do 10, a na jugu od 12 do 18 stepeni.