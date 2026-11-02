Buđenje između 3 i 4 sata: Zašto se to događa i kada se trebate zabrinuti?

Buđenje između 3 i 4 sata ujutro mnogima je poznata pojava. Iako su zaspali bez poteškoća, usred noći iznenada otvaraju oči, pogledaju na sat i shvate da se ponovo bude gotovo u isto vrijeme. Nekima je dovoljno nekoliko minuta da nastave spavati, dok drugi ostaju budni sve do jutra. Stručnjaci za spavanje objašnjavaju da iza ove pojave može stajati više razloga, od prirodnih ciklusa sna do stresa i određenih zdravstvenih problema.

Povremeno noćno buđenje uglavnom nije razlog za zabrinutost. Međutim, ako se ponavlja i utječe na svakodnevno funkcionisanje, korisno je otkriti šta ga izaziva.

Zašto je buđenje između 3 i 4 sata toliko često?

Tokom noći naš mozak prolazi kroz nekoliko ciklusa spavanja koji uključuju lagani san, duboki san i REM fazu, tokom koje se najčešće javljaju živopisni snovi.

Kako se približava jutro, periodi dubokog sna postaju kraći, dok REM faze traju duže. Zbog takvih promjena lakše nas mogu probuditi zvukovi, svjetlost, promjena temperature ili vlastite misli.

Prema objašnjenju stručnjaka američke klinike Cleveland Clinic, kod osoba koje odlaze na spavanje oko 22 sata, period oko tri sata ujutro često se poklapa s REM fazom sna. Ipak, tačno vrijeme zavisi od individualnih navika i ritma spavanja.

To znači da buđenje u ovom dijelu noći ne mora ukazivati na bolest, već može biti povezano s prirodnom strukturom sna.

Stres i brige mogu probuditi mozak prije jutra

Jedan od čestih uzroka noćnog buđenja jeste stres. Osobe koje tokom dana imaju mnogo obaveza, razmišljaju o problemima ili prolaze kroz emocionalno zahtjevan period mogu primijetiti da se bude ranije nego inače.

Tokom noći, kada nema svakodnevnih aktivnosti koje odvlače pažnju, brige mogu postati izraženije. Zbog toga se osoba nakon buđenja teško opušta i ponovo tone u san.

Na kvalitet spavanja utječe i kortizol, hormon koji učestvuje u regulaciji budnosti i odgovora organizma na stres. Njegov nivo prirodno se mijenja tokom dana, a raste prema jutru kako bi se tijelo pripremilo za buđenje.

Ipak, nije tačno da je svako buđenje u tri sata dokaz povišenog kortizola. Uzroci mogu biti znatno složeniji.

Šta ako se budite svake noći u isto vrijeme?

Buđenje između 3 i 4 sata može postati i svojevrsna navika organizma.

Psihologinja Alicia Roth iz Cleveland Clinica objašnjava da se mozak i tijelo s vremenom mogu naviknuti na buđenje u određenom trenutku. Čak i kada prvobitni razlog nestane, obrazac buđenja može se nastaviti.

Pored stresa, na prekidanje sna mogu utjecati konzumiranje alkohola, kofein u kasnim satima, potreba za odlaskom u toalet, hronični bolovi i određeni lijekovi.

Kod žena promjene hormonskog statusa tokom menopauze također mogu izazvati noćno buđenje, posebno ako su praćene valunzima i noćnim znojenjem.

Kada noćno buđenje može ukazivati na zdravstveni problem?

Iako je povremeno buđenje uobičajeno, učestali prekidi sna mogu biti povezani s nesanicom ili opstruktivnom apnejom u snu, poremećajem kod kojeg dolazi do ponavljanih prekida disanja tokom spavanja.

Na apneju mogu ukazivati glasno hrkanje, naglo hvatanje zraka tokom sna, jutarnje glavobolje i izražen umor tokom dana. U takvim slučajevima potreban je razgovor s ljekarom, koji može procijeniti potrebu za dodatnim pregledima.

Posebnu pažnju treba obratiti ako se problemi sa spavanjem nastavljaju sedmicama ili mjesecima, a tokom dana izazivaju pospanost, razdražljivost, pad koncentracije ili poteškoće u obavljanju svakodnevnih poslova.

Šta uraditi ako se probudite u tri sata ujutro?

Stručnjaci savjetuju da nakon noćnog buđenja ne provjeravate stalno koliko je sati. Gledanje na sat i razmišljanje o preostalom vremenu za odmor mogu dodatno povećati napetost.

Ako ne možete ponovo zaspati nakon otprilike 15 do 20 minuta, korisno je ustati i baviti se mirnom aktivnošću, poput čitanja uz prigušeno svjetlo. U krevet se vratite kada ponovo osjetite pospanost.

Redovan odlazak na spavanje, ustajanje u približno isto vrijeme, smanjenje kofeina u drugom dijelu dana i izbjegavanje alkohola prije spavanja mogu pomoći u poboljšanju kvaliteta sna.

Spavaća soba trebala bi biti tiha, zamračena i ugodne temperature, a korištenje mobitela tokom noćnih buđenja najbolje je izbjegavati.

Ako se buđenje između 3 i 4 sata ponavlja uprkos promjenama navika i narušava kvalitet života, preporučuje se konsultacija s ljekarom. Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi, dugotrajni problemi sa spavanjem zahtijevaju procjenu mogućih uzroka i odgovarajući pristup liječenju.