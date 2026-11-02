Kvar u Termoelektrani Tuzla otežao isporuku toplotne energije

RTV SLON

Kvar u Termoelektrani Tuzla uzrokovao je otežanu isporuku toplotne energije korisnicima Centralnog grijanja Tuzla.

Prema obavještenju Centralnog grijanja d.d. Tuzla, do problema je došlo zbog ispada bloka 5 u Termoelektrani Tuzla. Ekipe distributera su na terenu i pripremaju sistem kako bi, nakon sanacije kvara u dijelu sistema daljinskog grijanja za koji je nadležna Termoelektrana, isporuka bila normalizovana u što kraćem roku.

Korisnici će o normalizaciji isporuke biti blagovremeno obaviješteni putem službene stranice Centralnog grijanja Tuzla.

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