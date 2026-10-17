Emisije iz Termoelektrane Tuzla bile 12 puta veće od dozvoljenih, reagovala inspekcija

Emisije iz Termoelektrane Tuzla tokom ekološkog incidenta u augustu bile su i do 12,5 puta veće od dozvoljenih vrijednosti, zbog čega je federalna inspekcija naložila smanjenje opterećenja Bloka 4. Prekomjerno zagađenje nastalo je usljed tehničkih problema na postrojenju, a detalji su potvrđeni u dokumentima nadležnih institucija.

Prema informacijama koje je objavio Klix.ba, federalni inspektor zaštite okoliša utvrdio je da su 22. i 23. augusta koncentracije praškastih materija na ispustu Bloka 4 iznosile između 210 i 250 miligrama po normalnom kubnom metru zraka.

Dozvoljena granična vrijednost za ove emisije iznosi 20 miligrama, što znači da su izmjerene koncentracije bile između 10,5 i 12,5 puta veće od propisanih.

Ovi podaci navedeni su u odgovorima Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalne uprave za inspekcijske poslove na zastupničko pitanje Admira Čavalića u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Šta je uzrokovalo povećane emisije iz Termoelektrane Tuzla?

Prema dokumentaciji nadležnih institucija, problemi su počeli nakon redovnog godišnjeg remonta Bloka 4, koji je trajao od 15. jula do 15. augusta. Postrojenje je ponovo pokrenuto 20. augusta, ali su već tokom prva dva dana rada zabilježene poteškoće u sistemu za pneumatski transport pepela.

Zbog smanjenog dotoka transportnog zraka došlo je do otežanog pražnjenja pepela iz elektrofiltera. Nagomilavanje pepela smanjilo je njihov kapacitet, što je dovelo do povećanog ispuštanja čvrstih čestica u atmosferu.

Tehnički problem otklonjen je 23. augusta u večernjim satima, nakon čega je intenzivirano pražnjenje pepela iz sistema.

Iz Termoelektrane Tuzla inspekciji je 26. augusta dostavljena informacija da su se emisije čvrstih čestica vratile u dozvoljene vrijednosti.

Inspekcija naredila smanjenje opterećenja Bloka 4

Federalna uprava za inspekcijske poslove postupala je po službenoj dužnosti, ali i na zahtjev Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Nakon analize rezultata kontinuiranog mjerenja emisija, inspektor zaštite okoliša naložio je da se opterećenje Bloka 4 smanji na najmanji tehnički prihvatljiv nivo kako bi se emisije vratile u zakonom dozvoljene granice.

Od Termoelektrane je zatraženo i redovno dostavljanje podataka o mjerenjima, radi praćenja rada postrojenja i mogućeg ponavljanja prekoračenja.

Građani Šićkog Broda prvi upozorili na zagađenje

Federalno ministarstvo okoliša i turizma za povećane emisije saznalo je 24. augusta, nakon prijava stanovnika Mjesne zajednice Šićki Brod.

Istog dana zatražena je reakcija inspekcije, dok je Termoelektrana Tuzla informacije o incidentu ministarstvu dostavila dva dana kasnije.

Jedno od otvorenih pitanja odnosi se na sastav čestica koje su građani primijetili i dokumentovali u okolini Termoelektrane.

Iz ovog postrojenja navedeno je da nezavisno uzorkovanje i laboratorijska analiza nisu bili predviđeni planom nabavki za 2026. godinu. Za takva ispitivanja potrebno je osigurati sredstva i provesti postupak javne nabavke.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma najavilo je da će uzorkovanje i analiza čestica biti provedeni u okviru inspekcijskog nadzora.

Prema tumačenju ministarstva, važeći propisi obavezuju operatera da bez odlaganja poduzme mjere za otklanjanje tehničkih problema i smanjenje emisija, ali ne propisuju izričitu obavezu hitnog obavještavanja ministarstva o svakom prekoračenju dozvoljenih vrijednosti.