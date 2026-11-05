Termoelektrana Tuzla raspisala tender za sanaciju dijelova Bloka 4

Jasmina Ibrahimović

Termoelektrana Tuzla raspisala je tender za izradu i sanaciju mašinskih komponenti ventilatora svježeg zraka na Bloku 4, čija je procijenjena vrijednost 18.000 KM bez PDV-a, odnosno 21.060 KM s PDV-om.

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH pokrenulo je postupak nabavke s ciljem osiguravanja potrebnih dijelova i izvođenja radova na ventilatorskom sklopu.

Prema objavljenoj tenderskoj dokumentaciji, nabavka obuhvata pet tehničkih pozicija koje uključuju izradu novih dijelova, popravku postojećih komponenti i kontrolu ispravnosti rotorskog sklopa.

Koji radovi su planirani na Bloku 4 Termoelektrane Tuzla?

Predviđena je izrada novog kućišta ležaja ventilatora, sanacija ležišne ploče te izrada novog vratila prema propisanim tehničkim crtežima i specifikacijama.

Izabrani izvođač bit će zadužen i za dinamičko balansiranje vratila i kompletnog rotorskog sklopa, uz obavezu dostavljanja izvještaja o izvršenim radovima.

Nabavkom je obuhvaćena i isporuka kompletne kupolne spojke, dok će izvođač za pojedine komponente morati osigurati transport od Termoelektrane Tuzla do svoje lokacije i njihov povratak nakon završetka radova.

Tehnička dokumentacija precizira materijale, dimenzije i postupke izrade, uključujući zahtjev da minimalna debljina cijevnog dijela novog vratila iznosi 11,5 milimetara.

Rok za dostavljanje ponuda je 27. novembar

Termoelektrana Tuzla provodi otvoreni postupak javne nabavke, a ugovor će biti dodijeljen ponuđaču koji dostavi prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom.

Predviđeno je i provođenje elektronske aukcije, dok nabavka nije podijeljena na lotove.

Zainteresovane kompanije svoje ponude mogu dostaviti do 27. novembra 2026. godine do 9:30 sati, a javno otvaranje ponuda zakazano je za isti dan u 10 sati.

Rok za izvođenje ugovorenih radova i isporuku dijelova iznosi 30 dana od potpisivanja ugovora.

Prema tenderskoj dokumentaciji, za učešće u postupku nije predviđena garancija za ozbiljnost ponude niti garancija za uredno izvršenje ugovora.

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