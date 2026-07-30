Sanacija Pelješkog mosta počinje najesen, vlasti tvrde da sigurnost nije ugrožena

Sanacija Pelješkog mosta bit će provedena samo četiri godine nakon njegovog svečanog otvaranja zbog pukotina koje su se pojavile na zaštitnom površinskom sloju betona.

Hrvatske vlasti uvjeravaju da nosiva konstrukcija i sigurnost saobraćaja nisu ugrožene. Radove će o svom trošku izvesti kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, koja je gradila most, jer je objekt još u garantnom roku.

Hrvatski ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio je da bi obnova zaštitnog sloja mogla početi početkom septembra. Hrvatske ceste ranije su kao mogući termin početka radova navodile oktobar, nakon završetka glavnog dijela turističke sezone.

Saobraćaj preko mosta trebao bi se odvijati bez prekida i tokom izvođenja radova. Oštećeni površinski beton bit će uklonjen na mjestima na kojima su utvrđene pukotine, nakon čega će zaštitni sloj biti ob