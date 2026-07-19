Tragedija u Neumu: Muškarac se utopio na plaži, policija istražuje okolnosti

U Neumu je danas došlo do tragične nesreće u kojoj je život izgubio muškarac usljed utapanja, potvrđeno je iz Policijske uprave Neum.

Nesreća se dogodila u Primorskoj ulici, gdje su nakon dojave na mjesto događaja izašli policijski službenici i druge nadležne službe.

Prema informacijama iz policije, tijelo je iz mora izvučeno oko 12:30 sati. Riječ je o muškarcu inicijala F. S., rođenom 1960. godine.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a policija provodi dalje aktivnosti kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Za sada nisu poznati dodatni detalji o slučaju, dok će više informacija biti dostupno nakon završetka službe